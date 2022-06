Calciomercato Milan, tre colpi dal Psg: i dettagli

Il noto quotidiano italiano La Gazzetta dello Sport parla di un interessamento nei confronti di ben tre calciatori in forza ai parigini

Il mercato del Milan comincia finalmente a farsi interessante. Dopo una fase di stallo dovuta ai problemi del cambio di proprietà, RedBird sembra aver dato l’ok per l’avvio delle trattative. Caso a parte Divock Origi, per lui non c’era bisogno di una trattativa in quanto giunto a Milano a parametro zero. Ora può iniziare il vero mercato dei rossoneri.

Tante sono le incognite, poche le certezze. Sempre tanti i nomi presenti sulla lista dei desideri di Maldini e Massara, ma alla fine pochi sono gli slot a disposizione nel roaster rossonero. E soprattutto vanno valutate le operazioni, specialmente dal punto di vista economico. Nelle idee del nuovo fondo americano non c’è quella di spendere troppo, per cui il duo dirigenziale dovrà essere bravo a trovare i giocatori giusti al prezzo giusto.

Finora non sembra essere stato un grande problema per Paolo e Frederic, dato che il loro modus operandi è stato fondamentale per la vittoria di uno Scudetto che mancava da undici anni nella Milano rossonera.

Adesso spuntano nuovi aggiornamenti sui passi in avanti in ottica mercato del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero valutando ben tre giocatori del Paris Saint-Germain. Il primo di questi è Diallo, difensore. Ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio, ammettendo come per il diavolo ci sia uno spiraglio in più rispetto allo scorso gennaio. I francesi hanno bisogno di vendere ed ecco perché si aprono porte anche per altri giocatori.

Tra questi c’è Kehrer, altro difensore che pare non rientrare più nei piani dei parigini, così come Draxler, centrocampista. Questo al momento pare essere il nome più invitante, soprattutto nel caso in cui il Milan non dovesse realmente riuscire a chiudere il colpo Renato Sanches, proprio a causa del pressing del Paris Saint-Germain.