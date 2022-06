Di Marzio: “Sfumato Renato Sanches”, le ultime sul mercato del Milan

Gianluca Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Buone e brutte notizie per i tifosi rossoneri…

Sono ore di trepidante attesa quelle che sta vivendo l’ambiente rossonero. Dopo l’arrivo di Divock Origi, che ha firmato il contratto nel pomeriggio di oggi, mancano ancora i rinnovi di Maldini e Massara per dare il via al mercato del Milan. Erano attese oggi le firme sui prolungamenti dei due dirigenti, ma sembra che bisognerà aspettare la giornata di domani.

Firme che in realtà sarebbero dovute arrivare ben prima, ma il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird ha complicato i piani, allungando di molto i tempi di risoluzione. Una attesa che ha creato non pochi problemi al Milan. Sven Botman e Renato Sanches erano praticamente dei giocatori ormai in pugno del club rossonero, ma la perdita di tempo e l’impossibilità di agire nell’immediato hanno portato alla beffa.

Il difensore olandese è infatti ormai un nuovo giocatore del Newcastle, con il club inglese che in poco tempo ha superato l’offerta del Milan aggiudicandosi il giocatore. Stessa sorte sembra toccare a Renato Sanches, centrocampista portoghese anche lui del Lille. A darne conferma è Gianluca Di Marzio, che come di consueto ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dei rossoneri a Sky Calciomercato L’Originale.

“La mancata firma di Maldini e Massara sta facendo slittare varie conclusioni di acquisti. Per esempio Renato Sanches ha aspettato ma poi il Psg si è inserito. Campos è l’uomo che l ha portato al Lille e Sanches ha preferito non tradire il suo vecchio maestro. L’obiettivo importante per il centrocampo de Milan è sfumato” ha detto Di Marzio a Sky Sport.

Milan, si lavoro alla difesa e alla trequarti

Gianluca Di Marzio ha confermato che le firme sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero arrivare nella giornata di domani. Dopodiché, i due dirigenti si concentreranno sulla difesa e sulla trequarti del Milan di Pioli, provando a concludere per giocatori di grande qualità.

Per la difesa, Di Marzio non ha fatto nomi in particolare stasera, ma per la trequarti ha confermato il grande interessamento dei rossoneri per Hakim Ziyech. Una notizia che potrà far sorridere i tifosi milanisti, anche se la trattativa resta comunque non semplice. L’esperto di mercato si è così espresso al riguardo: