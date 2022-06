Irritato con l’Inter: il Milan prepara l’assalto

Il calciatore è libero di trattare con il Milan: il club rossonero prova lo sgambetto all’Inter. Ecco il punto della situazione

Il primo colpo di calciomercato del Milan è stato messo a segno. Ieri Divock Origi ha firmato il quadriennale con i rossoneri prima di partire per una settimana di vacanze.

E’ evidente che il mercato rossonero non si fermerà all’attaccante belga. Servono rinforzi in tutti i reparti, soprattutto sulla trequarti dove la squadra di Stefano Pioli ha mostrato le maggiori lacune. Servono giocatori di qualità, giocatori che sappiano segnare e fare assist.

Sono tanti i nomi, in questo periodo, accostati al Milan: per alcuni le trattative sono davvero entrate nel vivo, con discorsi ben avviati soprattutto con gli agenti, per altri, spesso si è trattato di semplici chiacchierata per capire la fattibilità dell’operazione.

I tifosi, oggi, sono soprattutto concentrati sulla situazione legata ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara ma non hanno smesso di sognare in grande. Ziyech, Asensio e Dybala sono i profili che scaldano più i cuori dei sostenitori rossoneri. Giocatori per i quali servirebbe fare uno sforzo non indifferente ma le tre situazioni vanno seguite con attenzione.

Il punto sull’argentino

Nelle ultime ore si è tornati a parlare con insistenza dell’argentino. L’ormai ex Juventus sembrava destinato a vestire subito il nerazzurro dell’Inter ma fino a questo momento non è stato così. Marotta ha dato l’assalto a Lukaku e solo successivamente, con le uscite di Sanchez e uno tra Correa e Dzeko, proverà a trovare la quadra con Dybala.

Questa situazione, però, come riporta Ilario Di Giovambattista, di Radio Radio, avrebbe irritato particolarmente il calciatore, oltre che il suo procuratore, così da dar spazio ad altre squadre di inserirsi. Il Milan, dunque, sarebbe pronto allo sgambetto e le possibilità di riuscita – si legge – sarebbero elevate.

Anche Repubblica, affronta l’argomento Dybala-Milan. Il club rossonero avrebbe offerto un contratto da quattro milioni di euro netti a stagione. Offerta ben lontana dalla richiesta iniziai di 10 milioni di netti. Oggi l’argentino si ‘accontenterebbe’ di circa sette milioni di euro. L’Inter è pronta a metterne sul piatto sei, a certe condizioni, ma prima – come ampiamente detto – deve liberarsi di due attaccanti tra Sanchez, Correa e Dzeko. Una missione non certo facile.