Milan, duello con Roma sul mercato: contesi due obiettivi

La sfida per assicurarsi i due calciatori al momento è proprio con la società capitolina, anch’essa interessata a questi profili

Il mercato del Milan si è acceso di botto. Dopo che sono saltati i due affari con il Lille per Sven Botman e Renato Sanches, adesso i rossoneri hanno il loro da

L’olandese ha deciso di non aspettare più il Diavolo e ha firmato per il Newcastle, mentre il centrocampista portoghese raggiungerà il suo vecchio allenatore al Paris Saint Germain. Ecco quindi che allora Maldini e Massara si sono tuffati su tanti profili diversi e hanno iniziato la caccia agli obiettivi giusti per mettere a posto difesa e centrocampo, completando i due reparti in vista della prossima stagione.

Si per il centrale di difesa che per il mediano è partito un vero e proprio casting, per valutare quale può essere il miglior affare qualità prezzo, e per verificare la disponibilità di giocatori e club proprietari dei cartellini. Tecnicamente il mercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma tutti sanno molto bene che è necessario muoversi con largo anticipo per assicurarsi i giocatori più interessanti in vetrina, anche perché la concorrenza non manca, e in questo momento una squadra più delle altre sta puntando gli stessi nomi dei rossoneri.

Anche i giallorossi su Hincapié e Douglas Luiz

Un vero e proprio duello di mercato sta nascendo con un altra squadra di Serie A, ovvero la Roma di José Mourinho. I giallorossi, freschi di vittoria in Conference League, hanno intenzione di rinforzarsi ulteriormente sul mercato e valutano l’ingaggi di calciatori di livello, come ad esempio Piero Hincapié. Il difensore ecuadoriano di proprietà del Bayer Leverkusen piace anche al Milan, che su consiglio di Moncada ha chiesto informazioni. Si tratta di un’operazione complicata, anche perché i tedeschi vorrebbero trattenerlo, ma Milan e Roma lo tengono d’occhio.

Non è finita qui perché il club capitolino avrebbe messo gli occhi, secondo quanto riporta la stampa inglese, anche su un altro obiettivo della società rossonera , ovvero il mediano dell’Aston Villa, Douglas Luiz. Il brasiliano è il nuovo profilo nelle mire del club di via Aldo Rossi dopo che Sanches è sfumato, ma anche in questo caso c’è la concorrenza della Roma, che sta cercando un centrocampista con quelle caratteristiche. I giallorossi, oltre a lui, hanno puntato anche Aouar del Lione.