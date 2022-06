Milan, nuovo nome per la difesa: arriva dal Chelsea, è il nuovo Van Dijk

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan ha messo nel mirino un giovanissimo difensore che vanta già numerosi estimatori…

In attesa delle firme per i rinnovi, Maldini e Massara continuano a darsi da fare sul mercato. Dopo aver visto sfumare le trattative per Sven Botman e Renato Sanches, uno andato al Newcastle e uno promesso ormai al Paris Saint Germain, sono abbastanza chiari gli obiettivi in entrata dei due dirigenti.

Una volta rinnovati i contratti, il Milan si fionderà sull’acquisto di un difensore centrale e probabilmente di uno o due trequartisti. Al momento, sembrano questi gli obiettivi dichiarati del mercato rossonero. Per la retroguardia, sarebbe dovuto essere proprio Sven Botman il rinforzo per la prossima stagione, ma l’impossibilità di agire nell’immediato ha giocato un brutto scherzo ai rossoneri.

Ecco che adesso si valutano i diversi profili sulla piazza. Al momento, hanno riscosso maggiormente l’attenzione i nomi di Francesco Acerbi, Abdou Diallo e Piero Hincapiè. Ma non sono da sottovalutare le vecchie piste conducenti a Malick Thiaw dello Schalke 04 e Maxime Estive del Montpellier. Profili giovani e meno giovani, che potrebbero convenire al Milan per aspetti diversi.

Ma secondo TuttoMercatoWeb, Maldini e Massara hanno notato nell’ultimo periodo un nuovo profilo. Un giovanissimo già molto conosciuto in patria, e che presto potrà diventare un pilastro della sua Nazionale nonostante la giovane età.

Milan, ecco Colwill: concorrenza italiana

Il Milan ha messo gli occhi su Levi Colwill, classe 2003 dell’Huddersfield (squadra di Championship) ma in prestito dal Chelsea. Di nazionalità inglese, Levi ha già una fila lunghissima di pretendenti, soprattutto in Premier League. In Italia è invece stato adocchiato da Milan, Atalanta e Napoli.

Addirittura, pare che i bergamaschi siano intenzionati a fare sul serio per il giovane dell’Inghilterra Under 21. Il Milan, al momento, sta soltanto monitorando il calciatore, con Ricky Massara che è rimasto particolarmente colpito da lui. Levi Colwill è un difensore mancino (proprio come quello che cercano i rossoneri) e alto 1,87. È reduce da una stagione notevole con la maglia dell’Huddersfield e adesso il Chelsea sa bene di avere tra le mani un assoluto talento.

Paragonato a Van Dijk per stazza e senso dell’anticipo, ha un contratto in scadenza nel 2025 con i blues. Il club londinese, a breve, deciderà quale sarà il futuro del gioiellino Colwill, ma c’è tutta la sensazione che il giocatore sia già pronto per uno step successivo. Giocare in Premier League o in una massima serie europea potrebbe essere il giusto modo per consacrarsi e mettersi in mostra nei grandi palcoscenici.

Il Milan al momento osserva, ma si spingerà ad un passo concreto?