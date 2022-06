Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: ora arriva a zero!

Il club rossonero potrebbe mettere a segno un colpo a parametro zero per la mediana: un nome non nuovo nelle cronache del mercato milanista.

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato, ma la sessione ufficialmente partirà dal 1° luglio e con i rinnovi del duo Maldini-Massara dovrebbe poi esserci un’accelerata di alcune trattative. Dopo la firma di Divock Origi, i prossimi a firmare dovrebbero essere Alessandro Florenzi e Junior Messias.

Con Roma e Crotone risultano già esserci accordi per il riscatto dei loro cartellini, a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite meno di un anno fa. Il terzino dovrebbe costare circa 2,5 milioni di euro, mentre l’esterno offensivo brasiliano sui 4,5.

Formalizzate le conferme di Florenzi e Messias, la dirigenza si concentrerà su altre operazioni per il rafforzamento della squadra di Stefano Pioli. Ci saranno interventi in ogni reparto. A centrocampo tutti si attendono un buon sostituto di Franck Kessie, che lascia Milanello a parametro zero.

Calciomercato Milan, arriva Warren Bondo dalla Francia?

Anche se dalla Francia giunge notizia del desiderio di Renato Sanches di andare al PSG, che nelle ultime settimane si è inserito nella corsa, il Milan non ha ancora perso le speranze di ingaggiare il centrocampista portoghese. Dovesse sfumare anche lui, com’è già sfumato Sven Botman, la società dovrebbe andare alla ricerca di un altro rinforzo di livello.

C’è bisogno di un mediano che dia maggiore fisicità e dinamicità al centrocampo di Pioli. Sanches eleverebbe anche il livello tecnico, quindi farebbe comodo un innesto in possesso di buoni piedi. Maldini e Massara stanno valutando più opzioni.

Intanto il Corriere dello Sport fa sapere che si registra un ritorno di fiamma del Milan per Warren Bondo. Il 18enne francese ha un contratto in scadenza con il Nancy e può essere tesserato a parametro zero. Il club rossonero aveva già provato a ingaggiarlo un anno fa, ma senza trovare l’accordo con la sua società di appartenenza.

Bondo chiaramente non può essere nell’immediato il sostituto di Kessie e un potenziale titolare, però è un giovane promettente e poterlo prendere a titolo gratuito potrebbe rappresentare un buon affare. Considerando il sovraffollamento che si verrà a creare nella mediana milanista (tornano Tommaso Pobega e Yacine Adli), non ci sentiamo di escludere una cessione in prestito nel caso in cui dovesse firmare con il Diavolo. Non rimane che attendere.