Niente Milan, lo vuole Conte: super offerta

C’è anche Conte in corsa per uno dei difensori che piacciono al club rossonero: l’operazione rischia di complicarsi ulteriormente.

È sfumato l’ingaggio di Sven Botman, che si è accasato al Newcastle United, e adesso il Milan è alla ricerca di un altro difensore. Considerando la quasi certa partenza di Alessio Romagnoli, serve un altro centrale mancino che lo sostituisca.

Il capitano rossonero potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Lazio, squadra nella quale gioca Francesco Acerbi. Proprio la cessione di quest’ultimo può sbloccare l’arrivo in biancoceleste di Romagnoli. L’ex Chievo Verona è stato accostato proprio al Diavolo in questi giorni e sembra essere un’opzione.

Ci sono fonti di calciomercato che danno per probabile l’approdo di Acerbi alla corte di Stefano Pioli, altre sono più tiepide su questa pista. Il 34enne può essere un’opzione, ma non c’è ancora una trattativa avanzata.

Calciomercato Milan, “minaccia Conte” per un difensore

Ci sono anche altri difensori nella lista di Paolo Maldini e Frederic Massara. Di recente si è parlato soprattutto di Abdou Diallo del Paris Saint Germain e Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Il primo può anche giocare da terzino sinistro, quindi sarebbe un’ottima soluzione per il Milan.

Trovare la quadra su formula e cifre non è semplice. La società rossonera preferirebbe un’operazione in prestito con diritto di riscatto, però il PSG preferisce una cessione a titolo definitivo. Da capire se ci possano essere sviluppi nei prossimi giorni.

Se Diallo non è un colpo semplice, forse lo è ancora meno Hincapié. Il Bayer Leverkusen sta parlando con il giocatore di un possibile rinnovo di contratto. Il 20enne ecuadoriano si è imposto come titolare in Germania e il suo valore è cresciuto parecchio. Il sito specializzato Transfermarkt ritiene che valga 20 milioni di euro oggi.

L’agente ha confermato l’interesse del Milan, ma anche i dialoghi con il Bayer Leverkusen. Inoltre, va considerata la concorrenza delle squadre estere. Dall’Inghilterra e dalla Germania fanno sapere che il Tottenham sta pensando concretamente all’ingaggio di Hincapié. Kicker riporta che gli Spurs sono pronti a investire circa 40 milioni di euro.

Un’offerta molto lontana da quella che il Milan intende investire per comprare un nuovo difensore centrale. Difficilmente vedremo Hincapié come rinforzo della retroguardia di mister Pioli. Più probabile un suo trasferimento nel Tottenham di Antonio Conte, che vuole assolutamente un innesto di livello in difesa. A Milanello arriverà un altro giocatore.