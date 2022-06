Rinnovo Maldini e Massara, Di Marzio: “Situazione paradossale”

Il noto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha commentato la situazione Maldini-Massara. Quale sarà il futuro del duo dirigenziale rossonero?

Ancora poca chiarezza riguardo il rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara. Anche oggi la firma sul contratto non è arrivata, e inizia ad essere difficile capire cosa stia mancando effettivamente affinché possa arrivare l’annuncio ufficiale. E’ una situazione che in maniera inevitabile mette in difficoltà tutto l’ambiente Milan, tifosi compresi.

Oggi pomeriggio, per l’ennesima volta, Maldini e Massara hanno incontrato la proprietà ma non c’è stata la fumata bianca. E pensare che il loro contratto scade… domani. Per cui presto potrebbero essere senza squadra, eppure i due continuano a lavorare senza sosta per il Milan e per Stefano Pioli, nel tentativo di regalare a quest’ultimo una rosa ancor più competitiva rispetto a quella della stagione appena conclusa in modo tale da avere la possibilità di lottare in maniera decisa su vari fronti, non solo nel campionato italiano.

Chiaro che questo, se la situazione dovesse perdurare nell’incertezza, presto non sarà più possibile. Non è chiaro il perché non sia stata ancora apportata la firma di Paolo e Frederic sui rispettivi contratti, se sia una questione economica o meno. Fatto sta che in questo momento a rimetterci è tutto il popolo milanista. La gioia per la vittoria dello Scudetto rischia di durare davvero poco, ovviamente tutto questo lascia strascichi anche in ambito calciomercato. Botman e, forse, Renato Sanches, insegnano.

Di Marzio: “Situazione paradossale, ma non credo sia una questione economica”

Durante la puntata serale di Calciomercato L’Originale, in diretta su Sky Sport, è stato dato ampio spazio a questo argomento. Ne ha parlato in maniera specifica Gianluca Di Marzio, esperto giornalista sportivo specializzato in calciomercato: “E’ davvero una situazione paradossale, oggi le parti si sono incontrate ma ancora nessuna firma. Domani scadrà il contratto di entrambi e potrebbero ritrovarsi clamorosamente senza squadra. Seguiremo da vicino la vicenda, ci saranno nuovi contatti e potrebbe arrivare l’ufficialità. Onestamente non penso che si tratti di una questione economica, Maldini e Massara non hanno grandi pretese. Più che altro potrebbe essere un problema legato a questioni di potere. E’ chiaro che una situazione del genere rischia di compromettere anche il calciomercato, ovviamente così si fa fatica”.

Stallo anche per l’ufficialità di Colombo al Lecce: “Si attende il rinnovo del duo dirigenziale”