Calciomercato Milan, scippo all’Inter: “Può succedere a metà luglio”

Il Milan potrebbe tentare il grande scippo ai rivali cittadini, ma non così presto come i tifosi rossoneri sperano: ecco l’indiscrezione.

Il mercato del Milan potrebbe seriamente entrare nel vivo in queste ore. Soprattutto dopo la scelta di Paolo Maldini e Frederic Massara, che finalmente in queste ore stanno definendo le ultime questioni per il rinnovo contrattuale da dirigenti.

Dopo l’immobilismo di giugno, rotto solo dallo sbarco di Divock Origi a Milano questa settimana, il mese di luglio dovrebbe rappresentare una vera e propria esplosione nei movimenti, tra entrate ed uscite.

Proprio riguardo il mercato che verrà, si è espresso uno dei giornalisti da sempre più vicini all’ambiente Milan. Ovvero Carlo Pellegatti, cronista che ancora oggi vanta una certa credibilità sulle cronache rossonere.

Pellegatti e le ultime novità su Zaniolo e Dybala

Interpellato su Radio 24 alla trasmissione Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha dato il proprio parere sulle mosse future nel mercato del Milan. Il giornalista ha confermato come il grande colpo estivo dovrebbe arrivare sulla trequarti, soprattutto dopo aver visto sfumare le operazioni Botman e Renato Sanches.

In particolare l’ex cronista Mediaset ha dato credito alle voci su Paulo Dybala. Il fantasista argentino, da domani ufficialmente svincolato, dovrebbe essere vicino all’Inter. Ma in questi giorni la società nerazzurra ha rallentato, favorendo l’inserimento di altre pretendenti di Serie A.

Questa l’ipotesi secondo Pellegatti: “So che Dybala negli ultimi giorni, anche per l’arrivo di Lukaku, è stato congelato dall’Inter. Una scelta che non soddisfa l’entourage dell’argentino. Se a metà luglio la situazione sarà ancora bloccata, il Milan farà una telefonata agli agenti. Ma dipenderà molto dalle pretese economiche: se troppo alte non si andrà avanti, ma se Dybala accetterà un contratto meno oneroso si potrebbe chiudere in due minuti”.

Molto meno ottimista Pellegatti sull’affare Nicolò Zaniolo: “Molto difficile che arrivi” – ha detto il giornalista in diretta radiofonica. La sensazione è sempre la stessa: la Roma non abbasserà le pretese e non accetterà contropartite tecniche. Dunque per il Milan l’operazione Zaniolo ad oggi appare impossibile. Dybala invece, visto che è vicino a svincolarsi, appare un’opzione tenace ma allo stesso tempo credibile.