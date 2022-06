Ibrahimovic, la proposta al Milan: contratto a cifre simboliche, i dettagli

Dalla Spagna giungono novità interessanti sul conto di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante ha preso una decisione importante in merito al suo futuro nel Milan…

Il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per un lungo periodo. L’attaccante svedese si è operato al ginocchio sinistro a fine maggio, dopo aver festeggiato per bene lo Scudetto conquistato. Un intervento in artroscopia che permetterà a Ibra di poter contare su un ginocchio praticamente “nuovo” una volta tornato in campo.

Certo, i tempi di ripresa, come accennato, saranno lunghissimi. Sono 7-8 i mesi di riabilitazione che Zlatan dovrà affrontare. Ma lui si è subito messo al lavoro e continua a mostrare al mondo intero i segnali del suo miglioramento. Sui social, infatti, posta spesso contenuti che riprendono i suoi allenamenti. Lo svedese è un leone, un vero combattente, come ha sempre dimostrato nella sua lunga carriera.

Ci sono vari interrogativi su come Ibrahimovic rimarrà legato al Milan, senza alcun dubbio che il suo legame con i rossoneri non verrà interrotto. Dalla Spagna giungono indiscrezioni interessanti in tal senso. Pare che Zlatan abbia già deciso la modalità per continuare a rimanere ancorato al Milan nonostante il periodo di inattività.

Ibrahimovic, il contratto giusto per amore del Milan

Secondo AS, Zlatan Ibrahimovic ha proposto al Milan una precisa modalità di contratto per continuare a far parte della squadra. In pratica, si tratta di un accordo sino a gennaio alla cifra simbolica di 100 mila euro. Un gesto, come riportato da AS, che ha sorpreso club e giocatori rossoneri.

Tale accordo permetterebbe ad Ibrahimovic di continuare con calma la sua riabilitazione e contemporaneamente rimanere vicino alla squadra in vista degli importanti obiettivi della prossima stagione. Ancora una volta, una dimostrazione di immenso amore e devozione da parte dell’attaccante svedese, che negli ultimi due anni ha fatto da leader carismatico dentro a fuori dal campo per i suoi compagni e anche per il suo allenatore.

Il 4 luglio avrà inizio il raduno pre-stagionale del Milan, e Ibrahimovic sarà subito presente insieme al gruppo con la sola intenzione di continuare a motivare e trarre il meglio dai suoi compagni!