Neymar al Milan, clamoroso dal Brasile: “Possibile con l’aiuto del Psg”

Dal Brasile arriva un’indiscrezione veramente clamorosa che riguarda il presunto interesse del Milan per Neymar, non più al centro del progetto PSG.

Il club rossonero si trova in una situazione particolare, dato che c’è un passaggio di proprietà da finalizzare e che verosimilmente il calciomercato non sarà troppo dispendioso. Investimenti sì, ma sempre oculati e tenendo conto dell’equilibrio del bilancio.

Ma i tifosi del Milan sognano. Dopo uno Scudetto vinto, non c’è voglia di accontentarsi. Il desiderio è quello di confermarsi al top in Serie A e di disputare anche una buona Champions League. Si spera di superare la fase almeno la fase a gironi. Per fare ciò, serve rinforzare bene la squadra a disposizione di Stefano Pioli.

Nessuno si aspetta colpi folli, però alcuni innesti in grado di far compiere un salto di qualità all’organico. Soprattutto il reparto offensivo ha bisogno di miglioramenti, perché solamente Rafael Leao nel trio alle spalle del centravanti ha avuto un rendimento di alto livello nella scorsa stagione.

Calciomercato Milan, follia Neymar: news dal Brasile

Certamente colpisce che dal Brasile arrivi la clamorosa indiscrezione riguardante un interessamento del Milan per Neymar, un giocatore costosissimo e che è impensabile immaginare in maglia rossonera. Lo scrive UOL Esporte, specificando che il club vorrebbe un sostanzioso aiuto dal PSG per pagare l’oneroso ingaggio del giocatore.

Il campione brasiliano percepisce circa 49 milioni all’anno e la fonte riferisce che il Milan si potrebbe coprire fino a 15-20 milioni. Il resto sarebbe a carico del Paris Saint Germain, che non ritiene più il calciatore indispensabile e che è aperto a valutare la sua cessione. Pur di liberarsene, anche in prestito, potrebbe pagare parte dell’ingaggio. Neymar, però, sembra deciso a rimanere ancora a Parigi.

Chiaramente ci sembra davvero poco verosimile un interessamento del Milan per l’ex stella del Barcellona. Non esistono le condizioni per pensare di imbastire una trattativa del genere. I costi sono troppo elevati ed è realistico pensare che il club rossonero cercherà di prendere profili che richiedano investimenti più bassi.

Neymar, ovviamente, sarebbe un colpaccio e scatenerebbe la piazza milanista; però nessuno si può illudere su questa operazione. L’indiscrezione arrivata dal Brasile non trova conferme concrete in Italia e difficilmente ci saranno sviluppi concreti. Vedremo se comunque il brasiliano lascerà il PSG.