Non ci sono dubbi: “Maldini vuole proseguire, firme a breve”

Arrivano le dichiarazioni di chi conosce molto bene Paolo Maldini. La situazione è destinata a sbloccarsi a breve. Ecco le parole dell’ex compagno del Direttore Tecnico rossonero

Non sono ancora arrivati i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Cresce il malumore tra i tifosi, che si dicono increduli per la situazione che si sta vivendo in Casa Milan, dopo la conquista dello Scudetto.

La situazione è davvero paradossale. Di fatto sono stati buttati al vento mesi di lavoro. Ma da parte di chi vive il mondo rossonero e di chi conosce bene Maldini, c’è la convinzione che alla fine il rinnovo arriverà

“E’ stata una sorpresa per tutti – afferma Filippo Galli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Sia Maldini che Massara avrebbero meritato il prolungamento a campionato finito, per il risultato finale ma anche per il processo con cui sono arrivati alla vittoria”.

Firme a breve – “Penso che la situazione si possa risolvere a breve. Al di là dei nodi da sciogliere, non credo che la proprietà voglia lasciarsi scappare due professionalità come queste: per Massara parla una carriera da d.s. lunga e navigata, Paolo ha dimostrato di saper muoversi con grande competenza anche da d.t., il suo peso e la sua storia sono una garanzia per il Milan”.

Venirsi incontro – “Si può e si deve trovare un compromesso, per il bene di tutti. Un’intesa a metà strada, che permetta a Paolo di decidere senza condizionamenti e alla proprietà di poter comunque dare i suoi pareri. Tutti dovranno mettere da parte un pezzettino di orgoglio, perché il Milan viene prima. E c’è un mercato da mettere in moto”.

Rinvio – “Non credo che uno slittamento di qualche giorno possa cambiare le cose: Maldini e Massara vogliono proseguire a lavorare per portare il club ancora più in alto, dalla seconda stella a una Champions da protagonisti…”