Renato Sanches, l’annuncio che spiazza tutti: non è finita!

Novità sulla questione Renato Sanches. L’annuncio arriva direttamente dal presidente del Lille, Olivier Letang. Può essere un vero e proprio assist al Milan

Dichiarazioni che risultano quasi clamorose quelle rilasciate dal presidente del Lille, Olivier Letang. Ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Renato Sanches, centrocampista in forza attualmente proprio al Lille ma da tempo ormai nel giro del Milan, che le sta provando tutte per portarlo in Italia. L’inserimento del Paris Saint-Germain ha complicato tutto, ma nulla è perduto.

A farlo capire è stato lo stesso Letang. Riavvolgiamo il nastro e capiamo il perché Renato Sanches non è ancora diventato un calciatore del Milan. Bisogna partire col dire che il portoghese è nel mirino rossonero davvero da tanti mesi, forse potremmo parlare di anni dato che già l’estate scorsa era stato fatto un tentativo importante. Adesso sembrava essere tutto fatto. Accordo con il club quasi definito, così come quello con il giocatore.

Poi qualcosa si è inceppato. Qualche colpa ce l’ha sicuramente anche il Milan, dato che il cambio di proprietà ha rallentato i piani di mercato. Anche la situazione riguardante Maldini e Massara non sta favorendo le trattative. Questo ha fatto un po’ vacillare il giocatore, che si è fatto successivamente ingolosire da un interessamento importante da parte del Paris Saint-Germain. Addirittura nelle ultime ore si è parlato di un sorpasso dei parigini proprio grazie alla volontà di Renato. A chiarire tutto ci ha pensato il presidente del Lille, Letang.

Letang: “Il Paris Saint-Germain non ha inviato nessuna offerta per Renato Sanches”

Olivier Letang ha parlato da poco in conferenza stampa, cercando di mettere le cose in chiaro. In effetti troppe stavano diventando le voci sul conto di una fantomatica decisione presa da Renato Sanches, ma a quanto pare nulla è stato ancora deciso.

Di questo Letang ne è convinto, ed ha dichiarato che il Paris Saint-Germain non ha formulato nessuna offerta concreta per il cartellino del giocatore. Addirittura parla di nessun tipo di colloquio con il club parigino.

Questo potrebbe essere un grande assist per il Milan, con i tifosi rossoneri che probabilmente nelle ultime ore avevano cominciato a perdere le speranze così come era successo per Sven Botman. In quel caso davvero la trattativa si è interrotta bruscamente ed il difensore olandese è finito al Newcastle. In questo caso, si spera, l’epilogo potrebbe essere diverso e favorevole al diavolo.

Letang ha aggiunto: “Altri club sono interessati, in particolare un bel club europeo, che ci ha fatto delle offerte. Questa è la situazione”. Che questo bel club europeo possa essere proprio il Milan?