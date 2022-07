Milan, la “pazza idea” prende forma: c’è l’offerta per Dybala

Sportmediaset fornisce interessamenti aggiornamenti sulla pista Paulo Dybala per il Milan. La pazza idea prende forma!

Finalmente, la notizia che tutti aspettavano è arrivata! Paolo Maldini e Frederic Massara continueranno la loro attività di dirigenti del Milan. Non sono ancora noti tempi e formula del nuovo accordo, ma il Direttore Tecnico rossonero ha ufficializzato di persona il prolungamento.

In questo modo, il mercato del Diavolo potrà avere inizio. Già stamane Paolo Maldini si è recato a Casa Milan per continuare il lavoro già iniziato, e sono tanti gli obbiettivi da portare a termine. Attualmente, l’attenzione della dirigenza rossonera è concentrata sulla ricerca di un difensore e uno o più colpi per la trequarti.

Nell’ultimo mese una miriade di nomi sono stati accostati al Milan per quanto concerne il tridente dietro la punta. Quelli che più hanno riscaldato l’ambiente sono i profili di Hakim Ziyech, Charles De Ketelaere e Marco Asensio. Tutti e tre giocatori molto difficili da raggiungere, ma il club rossonero farà il possibile per riuscire in un grande colpo.

Nelle ultime ore è tornato in voga un nome molto importante, che secondo i media Gerry Cardinale vuole portare a Milanello per stupire subito la tifoseria rossonera e l’ambiente sportivo italiano in generale. Si tratta di Paulo Dybala, l’argentino da oggi ufficialmente svincolato.

Ieri è infatti scaduto il contratto della Joya con la Juventus, e adesso è in cerca della migliore sistemazione per le prossime stagioni. L’Inter sembrava ormai ad un passo da Dybala, ma ci sono stati rallentamenti e frizioni nella trattativa.

Dybala, si inserisce il Milan

I nerazzurri hanno già messo a segno i primi due colpi del mercato estivo: Lukaku e Asllani. Per l’attaccante belga è stato fatto un grande sforzo, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio, pur di farlo tornare a Milano. Adesso, per l’Inter è davvero complicato assecondare le pretese economiche di Paulo Dybala. L’argentino è un pupillo di Marotta, che lo portò alla Juventus nel 2015.

La trattativa con gli agenti della Joya sembrava procedere nel miglior modo possibile, ma i 7 milioni d’ingaggio richiesti hanno creato parecchi problemi. Il Milan, secondo le ultime notizie, potrebbe presto inserirsi nella corsa all’argentino ex Juventus, ma soltanto a precise condizioni. È chiaro che neanche il Diavolo potrà garantire una certa somma a Dybala, ma secondo Sportmediaset sta monitarando per bene la situazione.

Daniele Miceli, giornalista del TG sportivo, ha fatto sapere che il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto da 4 milioni a stagione per aggiudicarsi Paulo Dybala. Al momento, nessuna trattativa iniziata, ma Paolo Maldini potrebbe irrompere con decisione se la situazione di tensione tra l’Inter e il giocatore dovesse continuare.

Quella che è stata definita una “pazza idea” comincia dunque a prendere forma. Difficile comunque che l’attaccante argentino accetti di abbassare così tanto le sue ambizioni economiche. La voglia di restare in Italia è tanta, ma se ad oggi i 5 milioni offerti dai nerazzurri non sono bastati potrebbe diventare difficile per il Milan competere in tal senso.

Il mercato è ancora lungo, e chissà che un colpo di scena non possa stravolgere tutto.