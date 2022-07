Calciomercato Milan, affare Dybala: c’è una nuova rivale

Non ci sono solamente Inter e Milan su Dybala: si registra l’inserimento di un’altra squadra nella corsa all’ex Juventus.

La possibilità di ingaggiare Paulo Dybala stuzzica sia l’Inter sia il Milan, ma l’operazione non è semplice. Tra elevate richieste di ingaggio, bonus e commissioni si tratta di un affare abbastanza oneroso.

Il club nerazzurro viene dato in pole position, con Giuseppe Marotta che si è mosso da tempo con l’entourage per cercare di raggiungere un accordo. Accordo che ad oggi non c’è. Inoltre, l’Inter ha assoluta necessità di vendere qualcuno nel reparto offensivo per poter tesserare la Joya. Avendo ripreso Romelu Lukaku dal Chelsea, c’è sovraffollamento davanti e la società deve sbarazzarsi di alcuni ingaggi pesanti.

Se i nerazzurri non dovessero riuscire a chiudere l’affare, il Milan è pronto ad approfittarne. Ma solo alle proprie condizioni. Paolo Maldini e Frederic Massara, che un sondaggio con l’entourage lo hanno effettuato, non faranno follie per l’argentino.

Mercato Milan, nuova pretendente per Dybala

Dybala ha l’Italia come preferenza per il suo futuro e vorrebbe anche disputare la Champions League, quindi Inter e Milan andrebbero bene entrambe. Ma c’è anche una terza squadra della Serie A che si è fatta avanti: il Napoli.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Mirko Calemme di SerieANews.com, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è messo in contatto con l’entourage di Dybala per capire le richieste economiche. Non c’è ancora una trattativa, è stato solamente un sondaggio esplorativo.

Anche il Napoli fa la Champions League, dunque sarebbe piazza gradita. I tifosi azzurri sognano un grande colpo, dopo l’addio di Lorenzo Insigne e quello ormai molto probabile di Dries Mertens. L’argentino è certamente un nome molto gradito ai napoletani.

Ad ogni modo, viene confermato il fatto che l’Inter è la squadra favorita per l’ingaggio di Dybala. All’inizio della prossima settimana dovrebbero esserci nuovi contatti tra il club nerazzurro e l’entourage del calciatore. Il Milan monitora la situazione e nel frattempo lavora ad altri colpi.

Ieri sera Sky Sport ha anche rivelato della telefonata fatta da Adriano Galliani all’agente dell’ex Juventus. Ma un trasferimento al Monza appare qualcosa di impossibile.