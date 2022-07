Dal Milan alla Premier, offerto un super contratto: le cifre

Dopo l’esperienza al Milan, un giocatore potrebbe finire in Inghilterra: gli è arrivata una proposta economica molto ricca.

In Premier League i soldi non mancano, anche le squadre di medio-bassa classifica possono permettersi investimenti importanti. In questi giorni si parla con insistenza di una neopromossa che vuole fare un colpo dall’Italia.

Ci riferiamo al Fulham, che ha messo nel mirino Alessio Romagnoli. Quest’ultimo è attualmente svincolato, dato che il suo contratto con il Milan è scaduto il 30 giugno 2022. Il rinnovo non si è concretizzato e adesso il difensore può trasferirsi in un’altra squadra a parametro zero.

Il sogno di Romagnoli è quello di andare alla Lazio, squadra per la quale tifa fin da bambino. Tuttavia, la trattativa va avanti da mesi senza giungere alla fumata bianca. Non solo non c’è accordo totale sul contratto del calciatore, ma il club capitolino vuole anche vendere Francesco Acerbi prima di chiudere per lui.

Calciomercato Milan, Romagnoli verso il Fulham? Proposta ricca

In questa situazione di stallo si è inserito il Fulham, che ha presentato un’offerta molto importante a Romagnoli. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato a Sky Sport che si tratta di un contratto quadriennale da ben 4 milioni di euro a stagione. Cifre che non possono lasciare indifferente l’ormai ex capitano del Milan.

La sua priorità rimane la Lazio, ma se la situazione non si dovesse sbloccare sarebbe normale valutare un trasferimento in Premier League. I Cottagers vogliono allestire un organico competitivo per evitare la retrocessione e vorrebbero Romagnoli come rinforzo per la difesa. Vedremo nei prossimi giorni come si svilupperà questa situazione di mercato.