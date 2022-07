Napoli, colpo a sorpresa dal Milan: pronta l’offerta

Il club partenopeo sta per ufficializzare il rinnovo di Meret ma ha bisogno di un secondo portiere dopo l’addio ormai certo di Ospina

Il Milan, dopo l’ufficialità del rinnovo di Maldini e Massara, può finalmente buttarsi a capofitto sul calciomercato. Tante idee in entrata, occhio a possibili sorprese anche in uscita. Il Napoli è interessato a un giocatore rossonero, almeno questo riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Spalletti pensa all’estremo difensore del diavolo per sostituire Ospina, dato ormai come certo partente.

La squadra campana è stata antagonista del Milan nello scorso campionato per gran parte della stagione, mollando la presa sono nella parte finale. Decisiva fu quella vittoria rossonera al Diego Armando Maradona, 0-1 con rete di Olivier Giroud. Da quel momento il Napoli ha perso un po’ di lucidità ed il Milan ha acquisito fiducia, facendo partire lo sprint verso il diciannovesimo Scudetto della sua storia.

Adesso le parti sono tornate in campo, questa volta in ottica mercato. Potrebbero nascere dialoghi in merito al ruolo del portiere. Il Napoli infatti è alla ricerca di un vice Meret, che a breve rinnoverà il suo contratto. Ospina invece dovrebbe andar via. A questo punto Spalletti ha certamente bisogno di un dodicesimo, un estremo difensore esperto che sappia farsi trovare pronto nel momento del bisogno.

Ecco perché gli azzurri stanno pensando a Sirigu ma non solo. Tra i papabili nomi c’è anche quello di Tatarusanu, secondo portiere del Milan. Tata in questa stagione è stato decisivo parando il rigore a Lautaro Martinez nel derby d’andata di Serie A, nel periodo in cui Maignan era alle prese con il problema al polso. Nessuna trattativa in corso, ma semplicemente un’idea riportata da Il Mattino.

Tatarusanu via? Possibile chance per Mirante e… Desplanches

Nel caso in cui Tatarusanu dovesse lasciare il capoluogo lombardo, potrebbero aprirsi nuove piste in casa rossonera. Non sul mercato, ma internamente. Antonio Mirante ha infatti già rinnovato il suo contratto per un’altra stagione, inizialmente con l’idea di essere il terzo portiere. Ma se l’affare Tata-Napoli dovesse concretizzarsi per lui ci sarebbe la possibilità di diventare la prima riserva di Maignan.

Con la “promozione” di Mirante, nel ruolo di terzo portiere potrebbe avanzare Sebastiano Desplanches, portiere della Primavera e della Nazionale Under 19 che ha da poco concluso la sua avventura nell’Europeo di categoria. Di questo ragazzo si parla un gran bene, chissà che per lui non possa arrivare un’opportunità da sfruttare al meglio.