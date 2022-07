Troppa voglia di Milan: notte a Milanello, è già in ritiro – FOTO

C’è tanta attesa per l’inizio della nuova stagione calcistica. Un giocatore rossonero è già a Milanello pronto a scendere in campo: vediamo di chi si tratta

Entusiasmo, voglia di mettersi nuovamente in gioco, sensazioni più che positive. Domani comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan targato Stefano Pioli. Sarà un’annata ancor più pesante di quella appena conclusa perché i rossoneri porteranno addosso la nomea di Campioni d’Italia e dunque sono già tanti i riflettori puntati sul diavolo.

E’ presto per farci un’idea della Serie A che verrà, ma possiamo pensare che sarà davvero difficile riuscire a ripetersi. Squadre rivali come l’Inter si sono già rinforzate notevolmente e non hanno di certo finito qui, il calciomercato del Milan sta andando più a rilento ma questo non vuol dire che presto non possa esserci una clamorosa impennata.

Maldini e Massara stanno lavorando in tal senso, ora però è il momento di mettere da parte tutte le chiacchiere da bar e cominciare a concentrarsi solo ed esclusivamente sul calcio giocato. E’ questo ciò che devono fare calciatori e staff tecnico a partire da domani, giorno in cui ci sarà il raduno della squadra a Milanello.

Tanti saranno gli assenti, almeno inizialmente, specialmente coloro che sono reduci dalle ultime esperienze in Nazionale e che si accaseranno in un secondo momento. Sarà importante questo inizio per Pioli che valuterà diversi giocatori, alcuni anche molto giovani.

Rebic non vede l’ora di iniziare, la foto pubblicata su Instagram fa impazzire i milanisti

Tra i calciatori che cominceranno da subito questo ritiro c’è Ante Rebic. L’ultima stagione non è stata poi così positiva per il croato, ma sono arrivati nonostante tutto diversi gol pesantissimi. Ricordiamo ad esempio quello contro la Juventus o quello contro la Salernitana, due reti che hanno evitato altrettante sconfitte.

Ante ha pubblicato una storia su Instagram in cui si dice pronto a cominciare. E’ già a Milanello, dormirà in struttura questa notte per farsi trovare pronto domani mattina. “Buonanotte, a domani”, ha scritto Rebic. La voglia di ripartire è tanta, e questo fa capire che il Milan non è assolutamente sazio. L’obiettivo principale sarà quello di assicurarsi la seconda stella riconfermandosi sul tetto d’Italia, anche se come detto in precedenza non sarà per nulla semplice. E con gli innesti giusti, questo Milan potrebbe seriamente dire la sua anche in ambito europeo. In bocca al lupo, ragazzi!