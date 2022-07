Calciomercato Milan, colpo Dybala: le ultime da Di Marzio

Dopo De Ketelaere, Ziyech e Junior Messias, Gianluca Di Marzio ha parlato di un altro calciatore finito sotto i riflettori del Milan

Serata ricca di aggiornamenti sul mercato per quanto riguarda il Milan. Tante notizie riportate durante la trasmissione serale Calciomercato L’Originale, in diretta su Sky Sport, da parte del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che ha fatto il punto della situazione in casa rossonera. L’attenzione è rivolta in particolar modo al reparto offensivo.

Il Milan, tornato in campo per iniziare a preparare la nuova stagione, ha deciso finalmente di buttarsi a capofitto sul mercato. Tante le idee nella mente di Maldini e Massara che vogliono regalare a Pioli almeno un giocatore offensivo di spessore.

C’è stata la prima offerta per Charles De Ketelaere, ancora troppo bassa, ma pur sempre un primo passo. Sempre monitorata la situazione Hakim Ziyech. In questo modo i rossoneri si assicurerebbero un trequartista e un esterno di assolute qualità.

Poi si è parlato anche di Junior Messias che sarà riscattato dal diavolo. Un’operazione che può essere interpretata da due punti di vista. In primo luogo una scelta dettata dalla volontà di Stefano Pioli che vorrebbe tenerlo, dato che il brasiliano si adatta bene al modulo di gioco del tecnico emiliano. La stagione appena trascorsa non è stata del tutto esaltante ma Junior ha dato il suo prezioso contributo alla vittoria dello Scudetto.

Dall’altra parte, avendo ricevuto un ulteriore sconto dal Crotone per il riscatto definitivo, il Milan potrebbe anche pensare di ascoltare eventuali offerte da parte di club interessati a Messias e fare così un’importante plusvalenza.

Infine, ed è la notizia di cui vogliamo parlarvi adesso, Di Marzio ha accennato anche a Paulo Dybala. Come riportato da vari addetti ai lavori nelle ultime settimane, l’argentino è in una situazione di stand-by con l’Inter ed il Milan in qualche modo potrebbe approfittarne. Servirebbe però che l’argentino rivedesse in modo concreto le richieste economiche per ciò che concerne il suo ingaggio. Al momento però, secondo Di Marzio, Dybala non è una priorità per il Milan. Potrebbe essere preso in considerazione dal Milan se non riesce a portare uno dei suoi principali obiettivi, che al momento sono proprio De Ketelaere e Ziyech.