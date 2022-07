Calciomercato Milan, Di Marzio conferma: “Il riscatto arriverà”

Dopo la notizia su De Ketelaere e Ziyech, arrivano ulteriori conferme in merito ad un riscatto da parte dei rossoneri su cui c’erano molti dubbi

Inizia a prendere forma il Milan del prossimo futuro, anche attraverso un mercato mirato da parte di Maldini e Massara che, dopo il loro rinnovo di contratto arrivato praticamente in extremis, hanno dato il via definitivo alle trattative. Abbiamo parlato poco fa di De Ketelaere e Ziyech, ma ci sono aggiornamenti anche su altri fronti.

Nuove importanti notizie arrivano da Gianluca Di Marzio che, durante la consueta puntata serale di Calciomercato L’Originale, in diretta su Sky Sport, ha parlato soprattutto di Milan.

La puntata è stata aperta con l’annuncio della prima offerta ufficiale dei rossoneri per Charles De Ketelaere, 20 milioni di euro più bonus ritenuti al momento troppo pochi dal Bruges. Ma è un chiaro segnale da parte della società rossonera che ha intenzione di fare sul serio.

Di Marzio ha anche annunciato che De Ketelaere non escluderebbe in alcun modo la possibile trattativa per Hakim Ziyech. Il Milan sta semplicemente aspettando di trovare la proposta giusta da fare al Chelsea. Si valuta il prestito oneroso con diritto di riscatto ma attenzione anche all’idea di un’operazione a titolo definitivo.

In sostanza, quello che vuol far capire il giornalista, il Milan vuole regalare a Pioli almeno un giocatore offensivo. E ci teniamo a sottolineare quell’ “almeno”, perché potrebbe arrivare più di un calciatore.

Una sorta di acquisto, se vogliamo, sarà quello di Junior Messias. Il diavolo ha deciso di riscattarlo in maniera definitiva dal Crotone, così come successo con Florenzi dalla Roma. Cifre più basse rispetto a quelle stabilite un anno fa con la società calabrese, e a questo punto occhio a possibili offerte che potrebbero arrivare per il brasiliano.

Pioli proprio oggi ha parlato di lui, sarebbe felice di riabbracciarlo. Junior può dare un contributo importante anche nella prossima stagione, anche se, nel caso dovessero arrivare davvero sia De Ketelaere che Ziyech, per lui sarebbe davvero complicato conquistarsi un posto da titolare. Ma si sa, nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato.