Di Marzio: “Offerta del Milan per De Ketelaere”, i dettagli

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, durante il consueto appuntamento con Calciomercato L’Originale, ha fatto il punto della situazione sui rossoneri

Novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato del Milan. C’è l’offerta ufficiale per il calciatore di cui tanto si sta parlando nelle ultime settimane. Dopo il rinnovo di Maldini e Massara, il mercato del diavolo può prendere definitivamente il via anche se, almeno per questa trattativa, bisognerà aspettare il momento giusto.

Importanti aggiornamenti di mercato per il Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la puntata di Calciomercato L’Originale, in diretta su Sky Sport, i rossoneri hanno formulato una prima offerta ufficiale al Bruges per Charles De Ketelaere.

Si tratta di un trequartista di cui tanto si sta parlando nelle ultime settimane. Sarebbe un colpo eccezionale per il reparto offensivo rossonero. Tanti ne parlano molto bene, è molto giovane ed ha grandi qualità tecniche. Il profilo ideale per Stefano Pioli.

Al club belga è arrivato la prima vera offerta per il calciatore, ed è ad opera del Milan. I rossoneri offrono 20 milioni per il cartellino del giocatore. Una cifra ritenuta al momento troppo bassa dal Bruges, che non vuole venderlo a meno di 40 milioni e per ora non può accettare una proposta del genere, considerando anche che ci sono tante squadre interessate a De Ketelaere.

Ma è un primo passo da non sottovalutare quello fatto da Maldini e Massara. Una mossa che fa capire a tutti le serie intenzioni del diavolo, sia per quanto riguarda il giocatore in questione ma anche e soprattutto per ciò che concerne il mercato in entrata in generale.

Sempre secondo Di Marzio, l’affondo per De Ketelaere non esclude in alcun modo il possibile arrivo di Hakim Ziyech. I contatti procedono, in questo caso ancora non c’è l’offerta ma si lavora per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Addirittura, l’ultima idea, è quella di optare per un acquisto a titolo definitivo. Insomma, si cerca la formula giusta. La priorità del Milan in questo momento è quella di regalare a Pioli almeno un giocatore offensivo.

De Ketelaere sulla trequarti, Ziyech e Leao sugli esterni. Questo sì che sarebbe un Milan da sogno.