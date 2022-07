Nuovo Allenatore Milan Primavera, annuncio ufficiale!

Il club rossonero ha ufficializzato il nome dell’allenatore che guiderà la squadra Primavera nella stagione 2022/2023.

L’ultimo campionato Primavera è stato abbastanza deludente per il Milan, che sperava di evitare di essere invischiato nella lotta per non retrocedere. Le cose non hanno funzionato nel verso giusto e, non a caso Federico Giunti era stato esonerato ed è toccato a Christian Terni salvare la squadra.

Per la stagione 2022/2023 c’era attesa di capire su quale allenatore avrebbe puntato la dirigenza. Finalmente oggi è arrivato il comunicato ufficiale che ha confermato la promozione di Ignazio Abate:

“AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera maschile a Ignazio Abate. Cresciuto nel vivaio rossonero, ha iniziato la carriera da allenatore la scorsa stagione con gli Under 16, squadra con cui alla sua prima esperienza ha conquistato il secondo posto in finale scudetto. Il Club augura a Ignazio i migliori auguri di buon lavoro”.

Abate è stato un calciatore del Milan e in maglia rossonera ha vinto uno Scudetto e due Supercoppe Italiane. Al termine della stagione 2018-2019, dopo 306 presenze e 3 gol, ha deciso di ritirarsi. In seguito ha scelto di intraprendere la carriera da allenatore e ha fatto molto bene lo scorso anno con la formazione Under 16 milanista. Ora la grande chance di guidare la Primavera.

Per la panchina della squadra si erano fatti anche i nomi di altri ex giocatori rossoneri, ad esempio Alberto Aquilani e Alberto Gilardino. Alla fine, il club ha optato per una soluzione interna e ha promosso Abate. Non possiamo che fare l’in bocca al lupo a Ignazio per il nuovo incarico.