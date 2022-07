Calciomercato Milan, cessione vicina: trattativa avanzata

Il club rossonero è a un passo dal chiudere una cessione: la trattativa è in stato avanzato e può arrivare la fumata bianca a breve.

I tifosi del Milan si aspettano soprattutto dei colpi in entrata, ma Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro anche sulle cessioni. Ci sono alcuni giocatori che si spera di lasciar partire definitivamente e altri solamente in prestito.

Nella lista di coloro per i quali si punta a un trasferimento temporaneo ci sono dei giovani che hanno bisogno di giocare per crescere. Uno di questi è certamente Marko Lazetic, arrivato nell’ultimo calciomercato invernale e mai impiegato da Stefano Pioli. Certamente partirà in prestito.

E c’è anche un altro giovane attaccante che lascerà Milano con la medesima formula: Marco Nasti. Il classe 2003 è reduce da una buona stagione con la Primavera rossonera ed è pronto per assaggiare il calcio dei grandi.

Calciomercato Milan, Nasti verso la cessione: le ultime news

Il giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Nasti si trasferirà in prestito al Cosenza in Serie B. C’è una trattativa in stato avanzato e presto dovrebbe concludersi positivamente.

Per il giovane attaccante si tratta di un’opportunità importante. Avrà tanto da imparare e dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta al campionato cadetto. La squadra allenata da Davide Dionigi, che da calciatore ha anche indossato la maglia del Milan, potrebbe essere il giusto trampolino per Nasti.

Si attende la chiusura dell’operazione, poi il ragazzo si aggregherà al Cosenza per la preparazione estiva. La squadra calabrese nella passata stagione è riuscita a guadagnarsi la salvezza in Serie B avendo la meglio nel playout contro il Vicenza. La speranza del club è quella di soffrire meno nella nuova annata, ma molto dipenderà anche dal calciomercato che verrà fatto in estate.