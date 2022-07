De Ketelaere, Di Marzio: “Incontro con gli agenti”, la situazione

Di Marzio ha dato fornito un importante aggiornamento su De Ketelaere, grande obiettivo di mercato del club rossonero per questa estate.

Non è un segreto che il Milan abbia nella propria lista dei potenziali acquisti anche Charles De Ketelaere. Il giovane talento belga piace tantissimo e la dirigenza sta cercando di regalarlo a Stefano Pioli.

L’operazione non si presenta semplice, dato che il Club Bruges chiede almeno 35 milioni di euro per cedere il suo gioiello. Da considerare anche la concorrenza di squadre estere, in particolare della Premier League. Ma il Diavolo può partire in vantaggio per un fattore importante: la Champions.

Rispetto a squadre come Arsenal, Leicester City, Leeds United e Southampton la società rossonera gli può offrire la partecipazione alla massima competizione per club. Il giocatore desidera giocarci ancora e ciò può incidere sul suo futuro.

Calciomercato Milan, agente di De Ketelaere in Italia

Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, gli agenti di De Ketelaere sono a Milano. Tom de Mul, il principale rappresentante del calciatore, oggi ha avuto un incontro con il Milan. È la conferma che la dirigenza rossonera vuole mettere le mani sul talento belga.

Il noto giornalista sportivo esperto di calciomercato spiega che l’obiettivo del Milan è quello di avere il sì di De Ketelaere e del suo entourage, così da poter poi andare a trattare con il Club Bruges con maggiore forza contrattuale e poterlo prendere alle sue condizioni.