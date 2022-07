Calciomercato Milan, ufficiale la cessione dell’attaccante: il comunicato

Il club rossonero ha ufficializzato il trasferimento di un centravanti: il comunicato era atteso in queste ore ed è finalmente arrivato.

Il Milan sta lavorando anche sul calciomercato in uscita per fare in modo che Stefano Pioli abbia a disposizione solo i calciatori che ritiene adatti al suo progetto. Per la cessione di qualche esubero servirà del tempo, ma altre partenze hanno tempistiche più brevi.

Ad esempio quella di Lorenzo Colombo, che si è trasferito al Lecce. Proprio oggi il club rossonero ha emesso il comunicato ufficiale del suo trasferimento in Puglia:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo all’US Lecce. Il Club augura a Lorenzo il meglio per la Stagione Sportiva”.

Il giovane attaccante è già in ritiro con la squadra neopromossa in Serie A. Confermata la formula dell’operazione, che prevede in diritto di riscatto a favore dei pugliesi e di contro-riscatto a favore del Milan. Le cifre non sono state rese note.

Per Colombo il passaggio a Lecce rappresenta una grande occasione. Può giocare in Serie A e deve farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa. Avrà tanto da imparare e dovrà essere bravo ad attendere il suo momento, apprendendo dai compagni più esperti.

Il Milan non ha voluto rischiare di perdere il controllo sul suo cartellino, segnale che c’è fiducia nel suo potenziale. Maldini e Massara credono che possa avere una buona crescita e arrivare a un livello interessante, vedremo se all’altezza di un eventuale futuro ritorno a Milanello.