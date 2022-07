Assistenza DAZN tramite numero di telefono e Whatsapp: tutte le novità

In arrivo alcune novità per quanto riguarda DAZN ed il rapporto con i propri abbonati, che seguiranno in esclusiva il campionato.

Anche per la prossima stagione sportiva l’emittente DAZN avrà i diritti di trasmissione esclusiva per tutto il campionato di Serie A. Il noto canale streaming si è aggiudicato fino al 2024 questa grande occasione.

Molte però le polemiche scaturite nelle scorse settimane. DAZN infatti ha annunciato da tempo un rincaro dei costi degli abbonamenti, arrivando anche a far pagare 39,99 euro a coloro che intendono condividere la fruizione degli eventi in diretta con parenti e amici su più dispositivi.

Reazioni piuttosto negative del pubblico, scontento anche per i disservizi e le ricezioni insufficienti dello scorso anno. Ma l’emittente britannica è pronta ad una novità sostanziale: ha annunciato l’apertura ed il miglioramento del proprio Customer Care, ovvero l’assistenza diretta ai clienti.

Assistenza DAZN anche tramite WhatsApp e Twitter

Il nuovissimo servizio lanciato da DAZN si chiama Customer Care Experience. Si tratta di un ulteriore potenziamento dell’assistenza attualmente fornita, che a oggi vede all’attivo funzionalità diverse come e-mail, chat, sistema di call back, numero telefonico provvisorio oltre alle indicazioni dettagliate contenute nella Sezione Help del sito web di DAZN.

I tifosi potranno usufruire del servizio clienti tramite 6 modalità. La prima è il numero di telefono +39 02 8295 8308. Il servizio è attivo durante dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 23:00. Nei weekend invece dalle 12:00 alle 23:00. DAZN assicura di garantire il servizio durate le partite di campionato e per eventuali principali eventu sportivi.

La seconda opzione è quella più interessante ed è il canale Whatsapp. Il numero è +39 3406473487. La disponibilità è dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 23:00. In questo modo l’utente avrà la possibilità di personalizzare al massimo l’assistenza e di supportare le richieste in modo rapido e concreto.

Infine potrete ricevere assistenza tramite la sezione Help sul sito dazn.com, “Chatta con noi” dalla pagina Guida, Twitter o l’indirizzo email help@dazn.com.