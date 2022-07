Maldini sceglie il difensore: sbarca in Italia per 12 milioni

Il Milan può mettere le mani sul difensore per una cifra non superiore ai 10-12 milioni di euro: fissato il prezzo per il centrale che piace ai rossoneri

Sfumato definitivamente Sven Botman, accasatosi al Newcastle, il Milan non ha fretta per chiudere il difensore. Stefano Pioli e tutto il mondo rossonero sperano di avere presto al 100% Simon Kjaer.

Il difensore danese ha iniziato, fin dal primo giorno di raduno, ad allenarsi in gruppo. Ha partecipato anche alla partitella, senza mai tirare indietro la gamba.

Sarà un’arma in più per il Milan, che chiaramente ripartirà da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. La coppia anglo-francese è stata determinante per la conquista dello Scudetto. Oggi a Milanello, poi, ci sono anche Gabbia e Caldara. Il giovane italiano rimarrà finché non arriverà un nuovo centrale, con la Sampdoria pronta ad accoglierlo; per quanto riguarda l’ex Venezia si preannuncia una nuova avventura in Serie A: attenzione a Spezia, Empoli e Bologna.

Il Milan dunque continua la propria ricerca al centrale di difesa ma senza troppa fretta. Di certo non verrà investita la somma che si sarebbe dovuta utilizzare per acquistare Sven Botman. Si guarda molto all’estero e i nomi sono pressoché gli stessi di quelli di gennaio.

Ritorno di fiamma

Nelle ultime ore è tornato di moda il profilo di Japhet Tanganga. Un profilo che alla dirigenza rossonera piace: secondo quanto riportato da Tuttosport il 23enne viene valutato dal Tottenham 10-12 milioni di euro. E’ certamente una cifra accessibile ma il centrale di Antonio Conte, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, è stato costretto a saltare tutta la seconda parte di stagione per via di un problema al ginocchio. Le sue condizioni andranno dunque verificate attentamente.

Alternative

Sullo sfondo restano così profili come quello di Diallo del Psg o Acerbi della Lazio. Con il passare del tempo i francesi potrebbero abbassare le loro richieste. I biancocelesti, invece, ritengono un esubero l’italiano ma Lotito è poco propenso, al momento, a liberarlo a zero. Impossibile che il Milan decida di investire su un 34enne. Attenzione dunque ai giovani profili come Thiaw o Esteve.