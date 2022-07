Sebastiano Rossi torna nel calcio: nuovo incarico in Serie C

Torna a far parte del mondo del calcio giocato un ex grande volto del Milan: lo storico portiere Sebastiano Rossi, che ha vinto tutto.

Per un grande ex portiere rossonero che lascia l’Italia ed il nostro calcio, ovvero Dida, un altro torna invece in pista dopo molti anni lontano dai campi da gioco.

Di oggi la notizia ufficiale del ritorno di Sebastiano Rossi nel calcio che conta. Lo storico estremo difensore del Milan, che ha vinto praticamente tutto tra i pali rossoneri, è stato infatti ingaggiato dal Cesena, la sua prima squadra di club.

Rossi sarà il nuovo preparatore dei portieri in Serie C, della squadra romagnola agli ordini di Mimmo Toscano. Il Cesena Calcio ha annunciato il suo ritorno con questo comunicato: “Dopo oltre trent’anni si riannoda il filo tra il Cesena e Sebastiano Rossi. L’estremo difensore, arrivato a laurearsi campione d’Italia, d’Europa e del Mondo con la maglia del Milan, torna così nel club dov’è cresciuto calcisticamente e assume l’incarico di responsabile dell’area tecnica dei portieri, un ruolo trasversale che lo vedrà a contatto con la prima squadra e col settore giovanile bianconero”.

Seba Rossi e la vita privata burrascosa dopo il calcio

Un portiere forte ed affidabile Sebastiano Rossi, che nel palmarès personale con il Milan vanta 5 Scudetti, una Champions League, 3 Supercoppe Italiane, 2 Supercoppe Uefa e un trofeo intercontinentale. Praticamente un onnivoro del calcio.

Dopo l’addio al calcio giocato, avvenuto nel 2003 dopo una breve esperienza al Perugia, Rossi ha praticamente lasciato il mondo del pallone. Se si esclude una piccola avventura come preparatore dei portieri nel vivaio del Milan, l’ex numero uno cesenate si è allontanato da questo ambiente.

Non poche le vicissitudini negative che hanno riportato alla (brutta) ribalta il nome di Rossi. Nel 2005 il portiere e il suo socio Nicola Penta vennero accusati da un ragazzo di Cesenatico di minacce, porto d’armi improprio e lesioni. L’anno dopo fu accusato di sequestro e violenza privata da tre ragazze dipendenti del suo bar. Nel 2011 un altro episodio: Rossi ebbe una colluttazione con un maresciallo dei carabinieri e passò due giorni in carcere.

Ora la speranza è che il ritorno nel mondo del calcio possa far bene a Sebastiano Rossi. Queste le sue impressioni dopo la chiamata del Cesena: “Sono felice di tornare nel Cesena in questo momento storico e di ritrovare amici come Massimo Agostini e Davor Jozic ai quali mi legano tanti ricordi. Voglio ringraziare la proprietà per la fiducia che mi ha accordato. Sarò un uomo di campo e lì coordinerò il lavoro di tutti i preparatori dei portieri: in passato il Cesena ha espresso grandi estremi difensori e il nostro compito sarà di rinverdire questa tradizione, individuando e facendo crescere nuovi talenti tra i pali come già accade in altri ruoli”.