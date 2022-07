ML – Milan, un’altra amichevole: data, orario e avversario

I rossoneri hanno reso nota un’altra amichevole nel programma del ritiro: ecco quando si disputerà

Il ritiro del Milan è arrivato alla seconda settimana e la squadra rossonera si appresta ad affrontare le prime sfide amichevoli per testare un po’ la condizione di tutto il gruppo e per lavorare sui meccanismi di gioco.

Stefano Pioli ha abbracciato gran parte della squadra e a breve avrà la rosa al completo e potrà cominciare a dare un’identità alla squadra per puntare a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Ecco allora che i rossoneri sono pronti per scendere nuovamente in campo per queste gare che avranno il solo scopo di fornire al tecnico emiliano delle indicazioni, e di far ritrovare a tutti i giocatori il ritmo partita.

Le amichevoli sono in programma da qualche giorno ed erano state rese note da tempo, con rispettive date e orari, ma se ne è aggiunta una dell’ultimo minuto, che diventa di fatto la prima amichevole stagione del Milan 2022/2023. La società ha infatti comunicato che mercoledì 13 luglio alle ore 17:00 presso il Centro Sportivo Milanello andrà in scena Milan-ASD Lemine Almenno.

Quindi questa diventa la prima gara in programma per il Milan di Pioli, che sabato 16 luglio incontrerò poi i tedeschi del Colonia al RheinEnergieStadion, gara valida per l’undicesima edizione della Telekom Cup. Toccherà poi agli ungheresi del Zalaegerszegi nel match che si giocherà a Klagenfurt sabato 23 luglio. Il 31 luglio sarà poi la volta della sfida con il Marsiglia al Velodrome, mentre ad agosto i rossoneri dovrebbero partecipare al Trofeo Berlusconi e al Torfeo Gamper contro il Barcellona.