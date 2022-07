Calciomercato Milan, definite due cessioni: saranno ufficiali oggi

Comincia a snellirsi la rosa del Milan con due addii piuttosto eccellenti. La squadra rossonera per entrambi è già un ricordo.

Le mosse del mercato del Milan passano anche dalle cessioni, o dagli addii più o meno eccellenti. Per poter acquistare nuovi rinforzi, è importante avere una rosa più snella ed un monte-ingaggi meno oppressivo.

Oggi sarà una giornata importante anche in questo senso. Il Milan vedrà ufficialmente partire due calciatori che da tempo indossavano la maglia rossonera, ma che in tempi recenti sono stati considerati poco utili alla causa.

Due profili che Stefano Pioli ha concordato essere ‘di troppo’ in vista della prossima stagione. Il Milan non otterrà grandi ricavi dalle loro cessioni, anzi, poco e nulla in termini di cartellino. Ma andrà a risparmiare diversi milioni a bilancio.

I due esuberi in partenza: pronti per le visite mediche

Il primo nome ad uscire non è una novità, anzi, già dal 1 luglio scorso è praticamente un ex calciatore del Milan. Alessio Romagnoli da oggi dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo difensore della Lazio.

L’addio ai rossoneri era stato deciso da tempo, per via del mancato accordo sul rinnovo di contratto. Il centrale di Anzio, ex capitano rossonero, è sbarcato ieri nella capitale. Oggi sarà il turno delle visite mediche di rito e dunque della firma sul contratto con la Lazio. Romagnoli percepirà circa 3,3 milioni netti per cinque stagioni.

Oggi, martedì 12 luglio, sarà anche il giorno dell’addio di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo improvvisamente ieri ha trovato l’accordo con un nuovo club: il Valencia. Una destinazione gradita per l’ormai ex numero 7 rossonero, il quale lascia l’Italia dopo quattro anni.

Stamattina Castillejo si è diretto all’aeroporto di Linate, dove prenderà un aereo in direzione Valencia. Pare che il Milan sia pronto a svincolarlo, o comunque a cederlo a titolo definitivo quasi gratis al club spagnolo. Una scelta praticamente obbligata, visto che già lo scorso anno Castillejo ha giocato pochissime partite ed era stato inserito nella lista esuberi.

Dopo Romagnoli e Castillejo, il Milan conta di chiudere altre situazioni in uscita. In partenza c’è Mattia Caldara, sempre più vicino allo Spezia (si lavora per il trasferimento definitivo), mentre partiranno probabilmente in prestito i giovani Daniel Maldini, Alessandro Plizzari e Marco Brescianini, rispettivamente verso Verona e Palermo.