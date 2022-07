Renato Sanches, giorni caldissimi: il bivio Parigi-Milano e l’ultimatum rossonero

Ancora novità sul destino di Renato Sanches: il mediano portoghese è sempre conteso dai due club e deve decidere il da farsi.

Forse è il nome maggiormente battuto finora nelle cronache di mercato del Milan. Ma non soltanto durante i mesi estivi in corso, bensì già dai precedenti mesi primaverili.

Renato Sanches è una vera e propria ossessione. Ogni giorno la stampa italiana ed estera continua a dare aggiornamenti di ogni tipo sul centrocampista classe ’97, Con una certezza: Sanches non resterà a Lille, bensì indosserà una maglia diversa nel 2022-2023.

Le due squadre nel destino del portoghese sono possibilità note. Da una parte il Milan, che lo ritiene da tempo l’erede perfetto di Kessie a centrocampo. Dall’altra la tentazione PSG, dove Sanches volerebbe volentieri per lavorare ancora con il tecnico Galtier.

Milan, novità entro la settimana o si cambia obiettivo

Un intrigo, quello sul futuro di Renato Sanches, che sta stancando il Milan. Lo stesso centrocampista 25enne sembra non avere ancora le idee chiare su dove giocare in vista della nuova stagione. I rossoneri lo apprezzano e lui si sente lusingato da tale pressing, ma l’idea di giocare e guadagnare molto a Parigi è molto attraente.

Dalla Francia sono sicuri che Sanches ed il suo agente Jorge Mendes stiano temporeggiando in attesa di un’offerta vera e propria del PSG, che al momento è stata soltanto abbozzata. Un bivio nella carriera del portoghese che sta facendo parlare e discutere moltissimo.

I quotidiani italiani oggi scrivono di una sorta di ultimatum lanciato dal Milan a Mendes. Se la vicenda non si definirà, in favore dei rossoneri, entro la fine di questa settimana, Paolo Maldini e compagnia vireranno su obiettivi più semplici da raggiungere. O comunque su profili differenti.

C’è chi dice che quella del Milan è l’unica proposta formale ricevuta dal Lille per Renato Sanches, chi invece che il PSG sta definendo alcune uscite per poi accogliere il portoghese in rosa entro il 14 luglio (avvio del ritiro di Galtier). Ma sicuramente l’intreccio sta arrivando al momento di svolta.

Intanto ieri la nostra redazione ha rilanciato l’opzione Douglas Luiz come alternativa a centrocampo, profilo confermato anche da diversi quotidiani. Il talento dell’Aston Villa ha caratteristiche diverse da Sanches, ma piace molto dalle parti di via Aldo Rossi. Costi da abbattere, ma quanto meno sul brasiliano non vi sarebbe la concorrenza fastidiosa del PSG.