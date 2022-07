Milan, sfuma Renato Sanches: possibile accelerata su un altro centrocampista

Renato Sanches è sempre più lontano dal Milan: il club rossonero sta seriamente pensando di virare su un altro centrocampista.

Le notizie che giungono dalla Francia non sono positive. Il Milan rischia di dover abbandonare per sempre la pista Renato Sanches, smettendo di seguire il centrocampista tanto apprezzato in via Aldo Rossi.

Addirittura le ultime indiscrezioni parlano di un accordo imminente con il PSG. Per questo motivo Paolo Maldini avrebbe appurato l’impossibilità di arrivare a Sanches e dunque cambiare obiettivo.

Un obiettivo a centrocampo che il Milan sembra aver individuato da tempo, anche se per ora non ha voluto affondare il colpo proprio per via della priorità su Renato Sanches. Ma che ora potrebbe rappresentare la prima scelta.

Un brasiliano per il dopo-Kessie: il Milan ora fa sul serio

Una volta sfumato definitivamente il colpo Renato Sanches, il Milan sembra intenzionato a fiondarsi su un altro centrocampista di lingua portoghese, ma proveniente da un territorio più distante, il Brasile.

Cresce l’ipotesi di una trattativa per Douglas Luiz, mediano brasiliano che milita nell’Aston Villa. Un centrocampista di grande qualità, cercato anche dalla Roma nel recente passato, ora invece più vicino all’opzione rossonera.

Forse, anzi sicuramente, un centrocampista diverso per caratteristiche rispetto a Sanches. Il portoghese è una mezzala di corsa e forza muscolare, mentre il classe ’98 brasiliano è un metodista, anche se non disdegna sortite offensive. Per il Milan è comunque un profilo giusto: giovane, forte fisicamente e caratterialmente, proveniente dalla Premier League.

Di base l’operazione Douglas Luiz potrebbe costare di più al Milan come cartellino. Infatti viene valutato dall’Aston Villa anche più di 30 milioni di euro, ma c’è un cruccio che potrebbe azzerare le esose richieste: la scadenza di contratto a giugno 2023 e (finora) il mancato accordo per rinnovare.

Arrivano però indizi importanti in favore del Milan. Infatti l’Aston Villa a centrocampo ha già messo sotto contratto Boubacar Kamara, mediano in uscita dal Marsiglia. Inoltre secondo la stampa inglese starebbe valutando di promuovere il giovanissimo algerino Finn Azaz, altro talento dei Villans che è rientrato dal prestito al Newport County.

Situazione in divenire, visto che nelle scorse settimane si è fortemente parlato di un Milan interessato a Douglas Luiz nonostante la priorità restasse Sanches. Ora i rossoneri cambieranno obiettivo e non è affatto da escludere che in pole per il centrocampo giunga il brasiliano ex Manchester City.