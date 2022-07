Calciomercato Milan, opportunità dal Chelsea: doppio colpo!

Il Milan segue da tempo il giovane difensore, e adesso ci sono tutti i presupposti per un suo trasferimento! Il club è pronto a liberarlo…

Oltre alla trequarti e al centrocampo, Maldini e Massara sono molto concentrati sulla difesa rossonera, un reparto che in questi mesi estivi avrà bisogno di essere ritoccato. Il motivo è semplice: fuori Alessio Romagnoli, approdato alla Lazio, a Pioli manca un quarto/quinto centrale di affidabilità e qualità.

Il futuro di Matteo Gabbia è ancora incerto. Si era ipotizzata un’esperienza in prestito, ma è chiaro che prima deve arrivare il nuovo innesto a migliorare il reparto. Con il rientro di Simon Kjaer, e la presenza indiscussa di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, al Milan serve un ulteriore baluardo per disporre di un reparto di difesa forte e pronto per le grandi sfide.

Il prescelto, come risaputo dai tanti, era Sven Botman. La concorrenza del Newcastle ha però giocato un brutto scherzo ai rossoneri, e di conseguenza i Magpies se lo sono aggiudicati per la maxi somma di circa 40 milioni. Certo, il cambio di proprietà non ha aiutato il Milan in questo senso, e la perdita di tempo ha spezzato quel famigerato accordo preso con l’olandese mesi fa.

Adesso, Maldini e Massara sono alla ricerca di un nuovo profilo che possa meritare la maglia rossonera, e aiutare concretamente la squadra negli obiettivi tanto ambiziosi. Si è parlato nelle ultime settimane soprattutto di Francesco Acerbi, ma l’azzurro non è affatto la prima scelta del Milan. I due dirigenti milanisti, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, sono sulle tracce di un giovane difensore inglese, uno che per qualità e caratteristiche è paragonato a Van Dijk. Qualcosa potrebbe presto muoversi in tal senso!

Milan, occhi sul difensore: il Chelsea lo libera quest’estate!

Soprattutto Frederic Massara ha apprezzato tanto le gesta di Levi Colwill, difensore centrale di nazionalità inglese di soli 19 anni. Levi ha fatto faville nell’ultima stagione in prestito all’Huddersfield, club di Championship che gli ha dato grande spazio e popolarità. Non a caso, il difensore è finito nel mirino delle maggiori società di Premier League, e in Italia è stato notato da Milan, Napoli e Atalanta. Soprattutto quest’ultima ha mosso passi concreti nei confronti di Colwill, ma al momento non conosciamo lo stato dei dialoghi tra la Dea e il Chelsea.

Già, proprio il Chelsea è il proprietario del cartellino di questa giovane promessa, che sembra già pronta a calcare palchi più importanti. La buona notizia in merito arriva da Fabrizio Romano. L’accreditato esperto di mercato ha fatto sapere che i blues, assai probabilmente, metteranno in vendita quest’estate Levi Colwill, dato che hanno di recente chiuso l’acquisto di Koulibaly e sono in trattativa per Kimpembé e Aké.

In pratica, non ci sarà minimamente spazio per Colwill, e adesso il Chelsea avrebbe tutta l’intenzione di cederlo a titolo definitivo. La decisione, secondo Romano, verrà presa molto presto da Tuchel e Bohely. Il Milan ovviamente osserva la situazione molto interessato, considerando anche la trattativa in corso per Hakim Ziyech. Il club rossonero potrebbe tentare il doppio colpo per convincere il Chelsea a liberare il marocchino. Insomma, un pacchetto difensore-esterno niente male!

Per caratteristiche, Colwill farebbe molto comodo ai rossoneri e rispetterebbe tutti i parametri graditi dalla proprietà rossonera. Giovane, forte e di grande prospettiva. Levi è un difensore mancino (proprio come quello che cerca il Milan) e alto 1,87 cm. Come accennato viene paragonato a Van Dijk per stazza e senso dell’anticipo.