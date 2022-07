Calciomercato Milan, 4-5 milioni per chiudere: le ultime

Marchetti a Sky ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Club Bruges per De Ketelaere: manca l’accordo, però le parti non sono lontanissime.

Non è un segreto che la società rossonera abbia Charles De Ketelaere in cima alla lista degli obiettivi per il calciomercato estivo. La trattativa va avanti da alcune settimane, però non si è ancora giunti all’intesa completa.

Il giocatore ha detto sì al trasferimento al Milan e sembra c’è esserci una bozza di accordo per un contratto di cinque anni a circa 2,5 milioni di euro netti annui. Il problema di Paolo Maldini e Frederic Massara è il Club Bruges, che finora non ha accettato nessuna delle offerte arrivate.

Il cartellino del talento belga viene valutato circa 35 milioni, cifra alla quale il Diavolo non è arrivato. Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che l’ultima proposta è di 27-28 milioni più bonus. Serve un ulteriore sforzo per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Milan, affare De Ketelaere: le ultime news da Sky

Stasera Luca Marchetti a Sky Sport ha spiegato che non ci sono novità sostanziali, la negoziazione sta procedendo a piccoli passi ogni giorno. Da tempo il Milan opera in questo modo, dato che ha dei contorni economici entro i quali può stare. Ciò può comportare un po’ di lentezza in alcune trattative, però il club è fortemente intenzionato ad assicurarsi De Ketelaere.

Il giornalista spiega che in questo momento ci sono 4-5 milioni di distanza tra il Milan e il Club Bruges. I contatti tra le due società sono costanti e il sì del giocatore al trasferimento è un fattore importante. Vedremo se si sbloccherà qualcosa nelle prossime ore.