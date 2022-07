Calciomercato Milan, “offerta da 9 milioni”: l’annuncio del presidente

Dalla Francia arrivano indiscrezioni interessanti su un nuovo centrocampista finito nel mirino del Milan e che gioca in Ligue 1.

Il Milan da tempo, soprattutto sotto la gestione tecnica di Paolo Maldini e Frederic Massara, ha una corsia preferenziale in Francia. Molti i calciatori di origine transalpina, o provenienti dal campionato francese, sbarcati di recente a Milanello.

Basti pensare a calciatori come Maignan, Kalulu o Giroud, tutti decisivi per la conquista dell’ultimo Scudetto rossonero. Mentre uno dei pochi finora volti nuovi del Milan è Yacine Adli, altro talento scuola francese giunto dal Bordeaux.

E proprio in casa Bordeaux il Milan starebbe nuovamente guardando, per svariati motivi. Il club girondino è clamorosamente retrocesso in Ligue 2 dopo un campionato disastroso e potrebbe così svendere alcuni suoi gioielli, senza dimenticare il rischio di fallimento che incombe sulla squadra bianco-blu.

Costa 9 milioni di euro: il Milan è sulle sue tracce

Vi sono alcuni calciatori del Bordeaux, di cui si parla molto bene, che sicuramente lasceranno la squadra francese dopo la retrocessione. Troppo alte le aspirazioni di questi talenti per poter restare anche in seconda divisione.

Uno di questi è stato accostato di recente al Milan. Si tratta del mediano Jean Onana, calciatore camerunese, titolare della Nazionale africana, già in passato sondato dal club rossonero sotto indicazione del capo-osservatore Geoffrey Moncada.

Onana è ex compagno di squadra di Adli, anche se ha caratteristiche diverse. Il camerunese è centrocampista solido, muscolare, da strappo atletico non indifferente. Con il neo milanista condivide solo l’anno di nascita, il 2000.

Ai microfoni di RMC Sport il presidente del Bordeaux Gerard Lopez ha fatto sapere di aver già ricevuto un’offerta da 9 milioni di euro per Onana. Anche se non ha svelato il mittente della proposta. Il portale actucameroun.com ipotizza che possa esserci il Milan dietro questo movimento: i rossoneri, assieme al Porto ed al Galatasaray, sono tra i maggiori indiziati all’acquisto di Onana.

Il 22enne nativo di Yaoundé potrebbe rappresentare la vera alternativa a Renato Sanches come nuovo rinforzo a centrocampo. Un calciatore forte fisicamente ed in netta crescita che si integrerebbe bene in un Milan ricco di francofoni e di calciatori che hanno militato in Ligue 1. Tali indiscrezioni vanno ancora confermate, ma come detto il nome di Onana non è certamente una novità sul taccuino dei dirigenti.