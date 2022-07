Di Marzio: “Napoli forte su Diallo, il Milan si è fermato”

L’esperto di mercato ha svelato il nuovo interesse dei partenopei per il centrale senegalese, seguito anche dai rossoneri

Il mercato si sta iniziando a muovere seriamente e i primi trasferimenti importanti possono dare il via ad un effetto domino che scatenerebbe una serie di movimenti di spessore.

Questo potrebbe non andare a favore del Milan, con i rossoneri che potrebbero ritrovarsi delle concorrenti in più sui propri obiettivi in entrata. Se la dirigenza continua infatti a temporeggiare potrebbe perdere la posizione di vantaggio che in questo momento ha su alcune trattative. In questo senso uno dei profili individuati da Maldini rischia di poter saltare.

Lo ha raccontato Gianluca di Marzio a Sky – Calciomercato L’originale, spiegando che c’è un altro club di Serie A su un obiettivo del Diavolo. Parliamo di Abdou Diallo, pupillo della società di via Aldo Rossi, che è considerato uno dei nomi principali per rinforzare la difesa, ma sul quale però è piombato in maniera importante il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, contatti positivi col Psg per Diallo

Il Napoli è alle prese con la ricerca del sostituto di Kalidou Koulibaly e ha messo nel mirino il coreano Kim Min Jae, per il quale però non si prospetta una trattativa semplice. Ecco perché i partenopei stanno valutando un altro obiettivo, seguito anche dai rossoneri: “C’è un nome sul quale il Napoli sta lavorando in questo ore – ha spiegato Di Marzio – se non si dovesse arrivare a Kim, a un piano parallelo che porta a Parigi e porta a Diallo del Psg. E’ un giocatore accostato anche al Milan e sul quale il Milan ha lavorato anche a gennaio, mentre ora il Milan sul difensore si è fermato”.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto: “Il Napoli invece su Diallo c’è molto forte: ha avuto dei contatti col Psg e l’accordo non sarebbe un problema per il trasferimento. Ora sta trattando col suo procuratore per l’ingaggio e dovrà fare uno sforzo perché il ragazzo guadagna già tanto al Psg. Se riuscirà ad accontentarlo potrebbe arrivare a sorpresa Diallo al Napoli”. Il Milan rischia quindi di perdere uno dei suoi obiettivi per la difesa.