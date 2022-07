Milan, rinnovo e clausola monstre: la cifra è pazzesca

Maldini e Massara stanno pensando a un rinnovo con maxi clausola per uno dei gioielli della squadra di mister Pioli.

I tifosi del Milan attendono con impazienza che il Milan annunci nuovi acquisti, ma anche qualche rinnovo. Se da un lato c’è grande voglia di vedere alcuni rinforzi importanti a Milanello, dall’altro c’è pure quella di vedere blindati alcuni gioielli della squadra.

Com’è noto, ci sono Ismael Bennacer e Rafael Leao con contratti in scadenza a giugno 2024 e dunque è importante prolungare quanto prima. Si tratta di elementi molto importanti per Stefano Pioli e la dirigenza vuole assolutamente tenerli. Ma senza rinnovo, diventerebbe quasi obbligatorio cederli adesso per non venderli tra un anno a un prezzo ribassato oppure per non perderli a parametro zero successivamente.

L’accordo con Bennacer è più semplice da trovare, visto che la trattativa è basata su cifre più basse. Uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione potrebbe essere sufficiente, magari inserendo qualche bonus. Diverso è il discorso di Leao, visto che l’entourage chiede un ingaggio più elevato dei 4,5 milioni che il Milan aveva offerto in questi mesi.

Milan, nuovo ricco accordo per il rinnovo: le cifre

Oggi Sportmediaset ha spiegato che la società rossonera è pronta a offrire 6 milioni netti a stagione fino al 2027 a Leao per blindarlo. È arrivato l’ok di Gerry Cardinale, numero 1 di RedBird, per fare un’eccezione rispetto al tetto per gli stipendi adottato finora dal Milan. La fonte riferisce che si parla anche di alzare la clausola di risoluzione dai 150 milioni previsti attualmente a 250.

Per Maldini e Massara è molto importante questo rinnovo, ma lo è anche per la futura proprietà RedBird che non si vuole presentare senza la firma di una delle stelle della squadra. È fondamentale sistemare tutto con Jorge Mendes, agente del numero 17 rossonero e anche di Renato Sanches, centrocampista del Lille e obiettivo di mercato del Milan.