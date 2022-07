Milan, è ufficiale: ceduto a titolo definitivo

Operazione ufficializzata poco fa: il Milan ha ceduto un altro giovane calciatore, che non avrebbe avuto spazio nella rosa.

Periodo di operazioni in uscita per il Milan. I rossoneri in questa settimana stanno perfezionando alcune cessioni che possono liberare spazio nella rosa e nel monte-ingaggi.

Dopo aver ufficializzato la cessione, quasi da svincolato, di Samu Castillejo al Valencia, oggi il Milan ha comunicato un’altra partenza a titolo definitivo sul proprio sito web.

L’attaccante Frank Tsadjout è passato dal Milan alla Cremonese. Come detto si tratta di una cessione definitiva, non a titolo temporaneo come era successo lo scorso anno all’Ascoli.

Il comunicato del Milan e della Cremonese

Il Milan sul suo portale web ufficiale acmilan.com ha poco fa comunicato il buon esito di questa operazione in uscita:

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Frank Tsadjout all’US Cremonese. Il Club augura a Frank le migliori soddisfazioni per il futuro professionale e personale

Poco prima anche la stessa Cremonese sul proprio sito web istituzionale aveva dato notizia dell’acquisto di Tsadjout:

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Milan AC il diritto alle prestazioni sportive di Frank Tsadjout. Nato a Perugia il 28 luglio 1999, ruolo attaccante, Tsadjout inizia con il calcio a Cassina de’ Pecchi, il paese in provincia di Milano dove è cresciuto; ancora giovanissimo entra a far parte del vivaio del Milan arrivando fino alla Primavera con la quale gioca 73 partite mettendo a segno 26 reti. Nella stagione 2019/20 il club rossonero lo cede in prestito al Charleroi; nella massima divisione belga Tsadjout scende in campo 13 volte e va in gol con l’Oostende. Al rientro in Italia matura una significativa esperienza in Serie B con Cittadella, Pordenone e Ascoli disputando 58 partite con 8 gol e 6 assist

Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’operazione. Nei giorni scorsi si è vociferato di un acquisto low-cost da parte della Cremonese, ma il Milan avrebbe mantenuto una percentuale importante sulla futura rivendita di Tsadjout, che dovrà ora sfruttare la sua prima stagione in carriera in Serie A.