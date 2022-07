ML – Milan, oggi altri tre rientri: squadra al completo

Stefano Pioli ritrova anche gli ultimi tre giocatori che mancavano all’appello: ora la squadra è al completo e si prepara per il Colonia

Il Milan continua a lavorare nel ritiro a Milanello per ritrovare la condizione di forma ideale in vista dell’inizio del prossimo campionato, che inaugureranno proprio i rossoneri, il 13 agosto a San Siro contro l’Udinese.

Si sta per chiudere la seconda settimana del raduno per i ragazzi di mister Stefano Pioli, che hanno una grande motivazione e puntano a difendere il titolo conquistato qualche mese fa, ma anche ad essere protagonisti in Champions League. Nel frattempo il tecnico emiliano ha potuto riabbracciare anche gli ultimi elementi che mancavano all’appello, e ora la squadra è finalmente al completo.

Nella giornata di oggi sono infatti rientrati in gruppo anche Alexis Saelemaekers, Rade Krunic e Fiyako Tomori, che prenderanno parte alle sedute di allenamento odierne con tutta la squadra. Per domani è invece programmata la partenza per andare ad affrontare l’amichevole contro i tedeschi del Colonia, secondo match di questa pre-season dei rossoneri, dopo quello contro il Lemine Almenno, vinto dal Diavolo per 3-0.

Quella col Colonia sarà la prima amichevole di livello e quindi primo test impegnativo per il Milan 2022-23, e Pioli potrà contare su tutti gli elementi della rosa, ad eccezione ovviamente di quelli alle prese con gli infortuni, come ad esempio il nuovo acquisto Divock Origi.