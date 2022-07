Calciomercato Milan, da De Ketelaere a Tanganga: le ultime

Gianluca Di Marzio fornisce gli ultimi interessanti aggiornamenti sul trequartista e il difensore attualmente in orbita Milan! C’è positività…

I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa della chiusura del primo vero colpo del mercato estivo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Persi Sven Botman e Renato Sanches, attualmente si respira un pò di pessimismo nell’aria. In realtà, i due dirigenti stanno facendo di tutto per portare al Milan innesti di assoluto valore.

L’obiettivo numero porta il nome di Charles De Ketelaere, e oramai si sa benissimo! Il belga è il prescelto per la trequarti di Stefano Pioli, e ha dato il totale assenso al trasferimento in maglia rossonera. Charles sogna il Milan, e sta spingendo forte pur di essere liberato quanto prima.

La trattativa con il Club Brugge è ormai agli sgoccioli, manca poco per la chiusura. I campioni del Belgio hanno rifiutato le prime due offerte proposte da Maldini e Massara, ma la sensazione è che il tutto si chiuderà la prossima settimana. Come confermato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, lunedì il Milan tenterà lo sprint finale per il trequartista classe 2001.

Probabilmente, verranno aggiunti 1-2 milioni all’ultima offerta presentata, così da mettere con le spalle al muro il Brugge, che dovrà per forza di cose assecondare la volontà del suo gioiellino. L’intenzione del Milan, sottolinea Di Marzio, è quella di andare all’assalto finale dopo la disputa della Supercoppa di Belgio, che andrà in scena domani sera alle ore 18.00.

Una finale tra Brugge e Gent alla quale probabilmente Charles De Ketelaere prenderà parte. Il talento della trequarti proverà sicuramente a contribuire alla vittoria del trofeo per salutare nel miglior modo possibile la squadra e la tifoseria che lo hanno consacrato!

Milan, il difensore può arrivare in prestito

Ma non soltanto il trequartista! Paolo Maldini si sta muovendo concretamente anche sul fronte della difesa. Con Abdou Diallo del PSG in direzione Napoli, è Japhet Tanganga adesso il profilo in pole per un posto nella retroguardia rossonera. Il Milan, come confermato da Di Marzio, ha avviato dei contatti costanti con il Tottenham per il difensore inglese. Ma la dirigenza rossonera ha già incontrato di persona gli agenti del giocatore.

Gli Spurs aprono alla cessione, e probabilmente anche alla formula del prestito. Una modalità che potrebbe consentire al Milan di testare Tanganga per una stagione e non investire un’importante cifra nell’immediato. Vedremo cosa ne verrà fuori dai dialoghi tra il club rossonero e il Tottenham. Sicuramente, per caratteristiche, Japhet Tanganga potrebbe rappresentare il profilo ideale per Pioli.

Fisico, senso dell’anticipo, ed esplosività nell’uno contro uno. Caratteristiche ricorrenti nei difensori di Premier League.