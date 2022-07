Colonia-Milan, streaming gratis e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Primo impegno ufficiale del Milan campione d’Italia atteso dall’amichevole contro il Colonia, in Germania. La partita sarà trasmessa in tv. Ecco dove vederla anche in streaming

Si alza il sipario sulla stagione 2022-23 del Milan. Oggi, sabato 16 luglio, alle ore 19, i rossoneri disputeranno il loro primo match con lo Scudetto cucito sul petto in amichevole contro il Colonia, in Germania.

Si gioca al RheinEnergieStadion, lo splendido stadio di Colonia costruito in occasione dei Mondiali 2006. Tanti gli assenti nel Milan che non ha con sé i Nazionali arrivati in ritiro a inizio settimana oltre all’infortunato Origi e a Kjaer, ormai stabilmente in gruppo con i compagni e atteso dal rientro in campo più in là.

Al cospetto di un Colonia che debutterà davanti al suo pubblico, Pioli schiererà comunque una formazione comunque competitiva con il tridente d’attacco, Rebic-Diaz-Messias, a supporto di Olivier Giroud. Emergenza totale in difesa con Gabbia affiancato dai giovani Stanga e Michelis con Ballo Toure a sinistra. In porta c’è Tatarusanu. Attesa per l’esordio di Adli che, in mediana, dovrebbe essere affiancato da Bakayoko.. Per il francese potrebbe essere una delle ultime partite in rossonero, qualora si concretizzasse a breve la sua cessione con il Valencia di Gattuso e l’Olympique Marsiglia tra i club più interessati a prenderlo.

Per la seconda volta nell’ultimo decennio, il Milan disputerà la prima amichevole stagionale in Germania. E’ accaduto l’ultima volta nel 2012 contro lo Schalke 04 con vittoria di misura (0-1, gol di Robinho). Era un Milan, quello allenato ancora da Allegri, ancora scosso dalla Scudetto perso in extremis con la Juve di Conte, dagli addii di Nesta, Gattuso e Inzaghi e dalle cessioni al PSG di Ibrahimovic e Thiago Silva.

Colonia-Milan, dove vedere l’amichevole

Colonia-Milan sarà visibile dalle 19, in diretta tv in chiaro gratuitamente, su Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre. Al termine della partita, la stessa emittente trasmetterà anche la seconda amichevole dell’Inter attesa dal Monaco sul campo neutro di Ferrara.

Chi non può seguire la partita in tv, può farlo in streaming, sempre gratuitamente, sia da pc sul sito sportitalia.com (con il player sulle dirette del canale presente in home page) o tramite la app di Sportitalia scaricabile dai vari store digitali per dispositivi mobili. La app è presente anche all’interno della Amazon Fire Stick. Per accedere ai contenuti, basta selezionare la finestra dedicata alla diretta della partita.

Gli highilights dell’amichevole Colonia-Milan saranno disponibili dalla serata sul canale Youtube e sui profili social ufficiali dei rossoneri.