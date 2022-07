Il Milan ha ufficializzato i numeri di maglia di Adli e Pobega

Il Milan ha ufficializzato i numeri di maglia di Yacine Adli e Tommaso Pobega. Il video del club su Instagram mostra le stampe sulle t-shirts

Il primo giorno a Milanello gli occhi erano puntati tutti su di loro, Yacine Adli e Tommaso Pobega. Stefano Pioli, i tifosi e il club in generale si aspettano tantissimo dal francese e dall’italiano. Nonostante Pobega non sia affatto nuovo ai rossoneri, rappresenta praticamente un nuovo acquisto.

Nel suo ultimo anno in prestito al Torino ha fatto vedere cose straordinarie. Ivan Juric si era praticamente innamorato del suo talento, e non a caso ha spinto tanto per riaverlo anche la prossima stagione. Ma nello stesso tempo, Maldini e Massara hanno osservato attentamente la sua crescita e maturazione, e non hanno avuto dubbi sul fatto che fosse pronto per approdare definitivamente nella squadra di Stefano Pioli!

C’è la grande speranza che Tommaso possa ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere del mister rossonero, e diventare negli anni un punto fermo della squadra. Lo stesso augurio ce lo si fa anche per Yacine Adli ovviamente, il francese acquistato la scorsa estate ma lasciato una stagione in prestito al Bordeaux. Soprannominato il “pittore”, Yacine è un giocatore raffinato tutto classe e fantasia. Farà il mediano come Pobega?

La risposta è probabilmente no, dato che ha come peculiarità quella di essere un centrocampista più offensivo. Capiremo presto dove Pioli intende schierarlo. È certo che c’è una curiosità assurda di vederlo all’opera e capire quanto può dare a questo Milan.

Adli e Pobega, ecco i numeri di maglia: grande responsabilità per il francese!

In attesa di vederli in campo la prossima stagione, il Milan ha ufficializzato i numeri di maglia dei due centrocampisti. Il video su Instagram del club rossonero ha rappresentato una grande sorpresa per tutti i tifosi, e mostra la stampa dei numeri sulle nuove maglie.

Ebbene, Yacine Adli indosserà la maglia 7, un numero pesantissimo e che gli lascia in eredità Samuel Castillejo, lo spagnolo passato al Valencia qualche giorno fa. Sappiamo tutti che quella maglia è stata indossata da rossoneri che hanno fatto la storia del Diavolo. Andriy Shevchenko l’apoteosi del significato!

Tommaso Pobega, invece, indosserà la maglia 32, un numero totalmente diverso dal 4 portato sulle spalle la scorsa stagione al Torino. Magari presto ci spiegheranno di persona il significato delle due scelte. Intanto oggi li vedremo sicuramente in campo a Colonia per disputare la prima vera amichevole della stagione. Chissà che effetto farà vederli con le nuove maglie indosso!