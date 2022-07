Calciomercato Milan, via subito: addio a sorpresa?

Dalla Spagna arriva una notizia interessante riguardante in un calciatore della squadra di Pioli: possibile partenza a sorpresa.

La metà di luglio è superata e il calciomercato si può infiammare. Anche quello del Milan, che finora non si è mosso tantissimo. Si è limitato a confermare Alessandro Florenzi e Junior Messias, oltre a ingaggiare Divock Origi. Da registrare anche i rientri dai prestiti di Tommaso Pobega e Yacine Adli.

Paolo Maldini e Frederic Massara nei prossimi giorni contano di chiudere l’acquisto di Charles De Ketelaere, fantasista e attaccante del Club Bruges. Un giovane di grande talento sul quale verranno investiti oltre 30 milioni di euro, considerando i bonus.

Il 21enne belga dovrebbe agire da trequartista, ruolo nel quale nella passata stagione era Brahim Diaz il titolare prima di perdere il posto a causa di un rendimento altalenante. L’ex Manchester City è tra i più attesi della nuova annata, ci si aspetta un rilancio da parte sua.

Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: la posizione del Real Madrid

Brahim Diaz è in prestito al Milan fino a giugno 2023 e il Real Madrid monitora le sue prestazioni per decidere se dargli fiducia o meno in futuro. I colleghi di Sport.es spiegano che lui è felice di indossare la maglia rossonera, con la quale può giocare con continuità e dimostrare il suo valore.

Ma nonostante lui sia contento al Milan, la fonte giornalistica spagnola non esclude un rientro anticipato al Real Madrid nel caso in cui uno tra Dani Ceballos e Marco Asensio lascino la squadra di Carlo Ancelotti. Entrambi hanno un contratto che scade a giugno 2023 e dunque possono andarsene in questa finestra estiva del calciomercato.

Per Ceballos c’è una richiesta del Betis Siviglia, club nel quale è cresciuto e si è messo in mostra prima della firma con i blancos. Per quanto concerne Asensio, nonostante gli accostamenti al Milan e a squadre della Premier League, potrebbe rimanere al Real Madrid e poi andarsene a parametro zero.

Brahim Diaz è una soluzione in caso di cessione di uno dei due, anche se bisognerà capire la posizione del Milan se la società spagnola provasse a chiedere indietro il giocatore. Al momento, in Italia non risulta che i rossoneri vogliano “disfarsene”. Salvo colpi di scena, l’ex Manchester City rimarrà alla corte di Stefano Pioli.