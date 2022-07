Calciomercato Milan, idea dal Barcellona: pronta l’offerta!

I rossoneri valutano una pista nuova per il centrocampo e preparano la proposta al club catalano

Dopo le varie cessioni, in questi giorni il mercato del Milan si sta riaccendendo anche per quanto riguarda i colpi in entrata. L’affare De Ketelaere viene considerato alle battute finale, ma non sarà il solo colpo dei rossoneri.

La società sa che oltre al trequartista, ci sono almeno altre due caselle da andare a riempire, e sono quelle del difensore centrale e del centrocampista. Ci sono infatti da rimpiazzare, in termini numerici e tecnici, Alessio Romagnoli e Franck Kessie, che sono andati rispettivamente alla Lazio e al Barcellona.

Per quanto riguarda il centrocampista sono ormai diversi mesi che il primo obiettivo è Renato Sanches del Lille. Il portoghese non è una pista tramontata, anzi, però la concorrenza del Psg e le lunghe tempistiche obbligano il Milan a guardarsi intorno e a vagliare dei piani alternativi.

Nel frattempo intanto l’ultima indiscrezione che arriva dalla Spagna parla di un’ipotesi a sorpresa per la mediana del Milan. Ai rossoneri viene accostata una vecchia conoscenza della Serie A, un giocatore di primo livello e dalle grandi qualità tecniche, che potrebbe rappresentare una soluzione alternativa e diversa rispetto ai calciatori della rosa attuale in quel ruolo.

Dalla Spagna: il Milan pensa a Pjanic in prestito

Stiamo parlando di Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona. Secondo quanto rivelato da Fichajes.net i rossoneri avrebbero in mente di presentare un’offerta per assicurarsi l’ex Juve. Il bosniaco è tornato in blaugrana dopo l’esperienza in prestito con i turchi del Besiktas, ma non rimarrà agli ordini di Xavi, che non lo ritiene centrale nel suo progetto tecnico. I catalani hanno quindi l’obiettivo di trovare una sistemazione per il 32enne per risparmiare almeno sull’ingaggio, visto che il suo contratto scade nel 2024 e percepisce cifre abbastanza alte.

Secondo il portale di mercato spagnolo, Maldini pensa a un prestito con diritto di riscatto per portare a termine l’operazione. Una soluzione che il Barcellona potrebbe anche decidere di accettare per liberarsi dello stipendio del calciatore. Pjanic era già stato avvicinato al Milan qualche tempo fa, ma non si era mai parlato di una trattativa vera e propria.

Le qualità del giocatore, ex Lione e Roma tra l’altro, non si discutono, ma è innegabile che la sua carriera si entrata ormai in una fase discendente. Con il Bekistas quest’anno ha collezionato solamente 20 presenze in campionato, mentre la stagione prima 19 con il Barcellona. Nessun gol messo a segno in questi ultimi due anni. L’indiscrezione non è ancora stata confermata dai media italiani: staremo quindi a vedere se nelle prossime ore uscirà qualcosa, ma per il Milan si tratterebbe comunque di un’alternativa alle prime opzioni.