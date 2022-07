“Vogliono chiudere”: Milan, pronta una super offerta!

Sono arrivate conferme importanti sulla trattativa che stanno portando avanti i rossoneri: la chiusura è attesa in settimana

Potrebbero essere giorni molto importanti in chiave mercato per il Milan, perché un’altra importante operazione sta per essere messa a segno dalla dirigenza, con un acquisto che sembra essere ormai imminente.

Dopo diverse settimane di corteggiamento adesso Maldini sta per passare all’assalto finale per quello che potrebbe essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva del Milan. La portata dell’affare infatti porta a pensare che le cose di fatto stiano così.

Charles De Ketelaere ieri ha vinto il trofeo della Supercoppa belga, ma non è entrato in campo. Il suo tecnico, Carl Hoefkens, ha spiegato in merita alla scelta di non impiegarlo: “Non posso lamentarmi della sua mentalità in allenamento, era pronto ma dovevo fare delle scelte. Se partirà? Vediamo cosa succede”. Il ragazzo ha salutato i propri tifosi ieri e questo è ovviamente un altro segnale che fa pensare all’addio.

In mattinata la Gazzetta dello Sport ha spiegato che nella giornata di oggi i rossoneri riprenderanno i colloqui con il Brugge e che l’affare si può chiudere in 24-48 ore. Il classe 2001 vuole fortemente il Diavolo e ha già respinto le avances di due club di Premier League come il Leeds e l’Everton. Tanta è la voglia da parte sua di aggregarsi ai campioni d’Italia e di giocare la Champions League da protagonista.

De Ketelaere al Milan, conferme dal Belgio: affare da 35 milioni

Le indiscrezioni riportate in Italia hanno poi trovato conferma anche in Belgio, dove RTL Sport ha riportato che Maldini e Massara si stanno apprestando a presentare al Brugge un’offerta da 35 milioni. Una cifra molto importante che conferma la volontà da parte del Milan di portare il fantasista alla corte di Stefano Pioli, andando a rinforzare in maniera importante la trequarti e inserendo un giocatore di prospettiva assoluta.

Tutto ormai fa pensare alla buona riuscita dell’operazione, con RTL Sport che spiega che l’intenzione del Milan è quella di chiudere tutto entro questa settimana e dare tempo al giocatore di entrare negli schemi della squadra in modo da essere pronto già per l’inizio del campionato, che è in programma tra meno di un mese, quando il 13 agosto i rossoneri ospiteranno l’Udinese a San Siro.