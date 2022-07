Calciomercato Milan, conferma dall’Inghilterra: colpo vicino

Le notizie che arrivano da oltremanica non fanno altro che confermare l’imminente chiusura dell’operazione

Non sembrano più esserci grandi ostacoli nell’operazione che deve portare Charles De Ketelaere al Milan in vista della prossima stagione. Il classe 2001 non è mai stato così vicino al Diavolo e oggi è il giorno giusto per chiudere.

E’ stata testimoniata la partenza di Maldini e Massara per andare a chiudere l’operazione, in modo da poter regalare a Stefano Pioli il rinforzo richiesto per la trequarti. La società e il tecnico emiliano lo ritengono il profilo ideale per il ruolo e la sua familiarità con i gol e gli assist sono stati sicuramente un punto a suo favore nella scelta. Domenica scorsa, in occasione della Supercoppa, il 21enne aveva salutato i suoi tifosi e questo è un segnale importante per il suo imminente addio.

Secondo quanto appreso da The Athletic, i rossoneri sono ormai a un passo dall’acquisto del talento del Club Brugge. Il quotidiano inglese riferisce che il Leeds era interessato al giocatore ma che ora i campioni d’Italia sono decisamente in pole per la chiusura dell’affare, con i dirigenti che sono ottimisti sul buon esito della trattativa.

The Athletic: “De Ketelaere vicino al trasferimento al Milan”

Come è stato spiegato, Paolo Maldini e Ricky Massara sono volati oggi in Belgio per trovare l’accordo definitivo con il Brugge e si parla di un’offerta di 32 milioni comprensivi di bonus. The Athletic spiega che l’idea del Milan è quella di utilizzarlo come attaccante esterno, ma che all’occorrenza il 21 enne può agire anche in altre posizione offensive, proprio come aveva intenzione di farlo giocare il Leeds in caso di trasferimento in Premier League.

Una conferma importante quindi anche dall’Inghilterra, per una trattativa che sembra sempre più vicina alla conclusione. Sicuramente in giornata arriveranno poi notizie preziose sull’esito dell’incontro fra la dirigenza rossonera e quella del club belga.