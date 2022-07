Dalla Francia arrivano aggiornamenti sulla situazione di Renato Sanches, centrocampista conteso da Milan e PSG: si può sbloccare tutto a breve.

Paolo Maldini e Frederic Massara da mesi hanno messo Renato Sanches nella lista dei principali obiettivi del calciomercato estivo rossonero. Si tratta di un giocatore particolarmente apprezzato dalla dirigenza e anche da Stefano Pioli.

Il portoghese può essere impiegato sia da centrocampista che da trequartista, offre più soluzioni a livello tattico. È un giocatore molto dinamico e dotato tecnicamente. Ha tutte le caratteristiche per inserirsi bene negli schemi di gioco del Milan. Dopo un’esperienza negativa al Bayern Monaco, si è rilanciato con successo al Lille e sembra pronto per tornare a indossare la maglia di una squadra blasonata.

Calciomercato Milan, colpo Renato Sanches: novità dalla Francia

Renato Sanches ha un contratto che scade a giugno 2023, ciò facilita il suo trasferimento. Tuttavia, l’operazione si è rivelata più complicata di quanto il Milan si aspettasse. Si pensava che sarebbe stata una trattativa abbastanza rapida da condurre in porto, invece così non è stato.

Colpa dell’inserimento del Paris Saint Germain, soluzione maggiormente gradita sia al giocatore sia all’agente Jorge Mendes perché può consentire di percepire uno stipendio più alto di quello offerto dal Milan. Ma nonostante il PSG sia in agguato, finora la trattativa non è decollata e il trasferimento a Parigi è tutt’altro che vicino. Anche perché il centrocampo della squadra di Christophe Galtier è abbastanza folto e servirebbe qualche partenza.

Intanto il giornalista Hadrien Grenier del quotidiano francese L’Equipe fa sapere che Renato Sanches accetterà l’offerta del Milan entro 48 ore se PSG e Lille non troveranno un accordo. Il centrocampista portoghese non capisce come mai la negoziazione non si sia sviluppata velocemente, dato che aveva manifestato la volontà di approdare a Parigi.

Il Milan, che non ha mai mollato la presa sull’ex Bayern Monaco, attende notizie dalla Francia. La speranza è che il PSG non trovi l’intesa con il Lille e che Sanches si trasferisca alla corte di mister Pioli. Il club rossonero ha già un accordo con il LOSC per circa 15 milioni di euro. Non rimane che attendere aggiornamenti entro 48 ore.