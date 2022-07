Renato Sanches, nuovo indizio social: “Il rosso ti sta bene” – FOTO

Nuovo indizio social che riguarda un obiettivo del Milan, con tanto di commento di ‘invito’ da parte di chi lo conosce bene.

In queste ore il Milan vuole accelerare per chiudere quelle 2-3 operazioni di mercato che servono a migliorare e completare la rosa in vista del prossimo campionato.

L’attenzione oggi è posta su Charles de Ketelaere, visto il viaggio di lavoro di Paolo Maldini e Ricky Massara in direzione Bruges. I due dirigenti sono volati in loco per provare a chiudere la trattativa.

Ma torna a far parlare di sé, sempre in chiave milanista, anche un vecchio pallino che non è ancora del tutto sfumato. Un calciatore che il Milan segue da tempo e che vorrebbe inserire volentieri in rosa, ma le difficoltà sono molte.

Sanches al Milan: arriva la chiamata diretta di… Maignan!

Il Milan da tempo cerca di convincere Renato Sanches, ed il suo agente Jorge Mendes, a passare in maglia rossonera. Il centrocampista si sta allenando con il suo Lille, ma vista la scadenza di contratto a giugno 2023 è molto probabile che lascerà a breve il club rossoblu.

Il classe ’97 però è insidiato anche dal PSG, che nelle scorse settimane sembrava vicinissimo ad ingaggiarlo su segnalazione del nuovo allenatore Christophe Galtier. Ma per ora non c’è traccia di fumata bianca.

Il Milan spera ancora di affidare a Sanches le chiavi del suo centrocampo. A cercare di convincerlo intanto ci pensa Mike Maignan, suo amico ed ex compagno di squadra, che sta utilizzando i social network per provare a portarlo a Milanello.

Oggi Sanches ha pubblicato una foto su Instagram con la maglia rossa di allenamento del Lille, con tanto di scritta “Let’s get it“, una sorta di incitazione che letteralmente significa ‘facciamolo!’. Tra i commenti al post spunta quello di Maignan, che in perfetto italiano ha replicato così: “Il rosso ti sta bene“, magari intendendo che vedrebbe bene Sanches con la maglia rosso e nera del suo Milan, piuttosto che il blu del PSG.

Non è la prima volta che tramite social Renato Sanches si accosta o viene avvicinato ai destini del Milan. Il centrocampista probabilmente non direbbe di no alla proposta rossonera, ma vi sono diversi dettagli economici e contrattuali da valutare. Inoltre, come detto, il pressing del ricchissimo PSG è sempre molto pericoloso.