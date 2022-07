Milan, nessun dubbio: “Sarà rossonero la prossima stagione”

Filtrano interessamenti aggiornamenti dal giornalista internazionale sulla trattativa del Milan. La fiducia è ancora tanta!

Ore di caos e impazienza in casa Milan! L’ambiente rossonero è attualmente in subbuglio, e ciò è ovviamente causato dal mancato arrivo di Charles De Ketelaere. Quella appena passata doveva essere la settimana della chiusura dell’operazione, ma nulla è andato secondo i piani.

È chiaro che il talento del Club Brugge è il primo obiettivo, il vero desiderio di Paolo Maldini e Frederic Massara per questo mercato estivo. I due dirigenti hanno ottenuto senza troppe difficoltà il sì totale del giocatore, ma è il club belga che sta continuando a fare i capricci. De Katelaere in persona si è esposto in tal senso, chiedendo al Brugge di essere ceduto nell’immediato.

Manca però ancora l’accordo economico, e questa attesa sta portando a pensare al peggio. Il Milan, secondo la maggioranza delle fonti, ha presentato come ultima offerta la cifra di 30 milioni di euro più 2 di bonus. Ma il Club Brugge rimane fermo immobile sulla richiesta di 35 milioni. Una pretesa giustificata dall’altra recente offerta presentata dal Leeds di 37 milioni per lo stesso Charles De Ketelaere.

Come andrà a finire questa telenovela? Nelle ultime ore si è detto che Paolo Maldini è disposto a trattare sino a martedì per ottenere l’accordo definitivo: una sorta di deadline. Se il Brugge dovesse continuare a far muro, allora il Milan virerà su altri profili. Ma è chiaro che in quel caso l’amarezza sarebbe davvero tanta.

Buone notizie arrivano però dal giornalista internazionale su tale fronte.

Milan, “c’è frustrazione”

Il giornalista di 90min.com, Graeme Bailey è stato interrogato sulla questione De Ketelaere durante una trasmissione YouTube sul canale One Leeds Fan Channel. Ebbene, Bailey ha sottolineato che nulla è ancora messo in dubbio. Anzi! Con tutta probabilità Charles sarà rossonero la prossima stagione. Entro oggi potrebbe chiudersi la trattativa.

