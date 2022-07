Maldini e Massara incontrano l’agente: ritorno di fiamma? – FOTO

Maldini e Massara hanno avuto un incontro con l’agente di un giocatore che in passato è stato un obiettivo del Milan: ritorno di fiamma?

Ci sono tanti tifosi rossoneri un po’ delusi dal calciomercato rossonero, dato che non stanno ancora arrivando i rinforzi che servirebbero alla squadra di Stefano Pioli. Manca meno di un mese all’inizio del campionato e si spera di vedere qualche nuovo innesto a Milanello.

Sono tre i giocatori principali di cui avrebbe bisogno il Milan: un difensore centrale, un centrocampista e un esterno destro offensivo. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano anche per un trequartista, magari in grado di giocare anche sulla fascia destra. Non a caso, c’è una trattativa in corso per Charles De Ketelaere.

I tifosi sperano che nei prossimi giorni si possa sbloccare qualche operazione. Al mister farebbe comodo poter inserire qualche volto nuovo in squadra prima dell’inizio della Serie A 2022/2023. La dirigenza farà il possibile per accontentarlo.

Calciomercato Milan, incontro con l’agente di Szoboszlai: la foto

Maldini e Massara nella giornata di sabato erano in Ungheria per assistere all’amichevole tra il Milan e la squadra locale dello ZTE, che a sorpresa ha vinto per 3-2 contro i campioni d’Italia. Una sconfitta deludente, ma che non scalfisce il morale del gruppo.

In occasione della trasferta ungherese, Maldini e Massara hanno anche avuto l’occasione di incontrare Matyas Esterhazy. Si tratta dell’agente che ha fondato l’agenzia EM Sports e che ha tra i propri assistiti anche Dominik Szoboszlai. Quest’ultimo milita nel Lipsia e in passato è stato indicato come obiettivo del Milan.

Era il 2020 e il talento ungherese militava ancora nel Red Bull Salisburgo, in rossonero sembrava che dovesse arrivare Ralf Rangnick come allenatore e uomo mercato. Tra le idee del tedesco per rinforzare la squadra c’era proprio Szoboszlai, che però non è arrivato a Milanello così come lo stesso Rangnick. Nel gennaio 2021 si è trasferito al Lipsia per circa 22 milioni di euro.

Il classe 2000 sa giocare sia da esterno sinistro offensivo che da trequartista. Nell’ultima stagione ha messo insieme 10 gol e 9 assist in 45 presenze. Al momento non ci è certezza su un ritorno di fiamma del Milan. L’agente Esterhazy ha pubblicato su Instagram una foto con Maldini e Massara, ma potrebbe non significare nulla. Vedremo se ci saranno novità eventuali nei prossimi giorni.